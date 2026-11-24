İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı gerekçesiyle askerleri hakkında en az 16 ceza soruşturması başlatmasına rağmen bugüne kadar tek bir asker veya subayı yargılamadığı, ayrıca aynı yöntemi Lübnan'da da uyguladığı ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu bünyesinde resmen yasak olduğu savunulan ancak sahada "sivrisinek prosedürü" adıyla yaygınlaşan bu uygulamaya ilişkin açılan 16 soruşturmanın 10'u Gazze'deki, 6'sı ise işgal altındaki Batı Şeria'daki olayları kapsıyor.

İsrail ordusu 16 ceza soruşturması açsa da şu ana kadar tek bir asker veya subayı yargılamadı.

Canlı kalkan uygulaması, Gazze'ye saldırıların ilk döneminde ağırlıklı olarak piyade birliklerince kullanıldı, zamanla diğer askeri birlikler arasında da yaygınlaştı.

İsrail ordusunun tank birliğinden bir asker, İsrailli sivil toplum kuruluşu Breaking the Silence'a verdiği ifadede, "çavuş" adını verdikleri alıkonulan bir Filistinliyi tıpkı ordunun "Oketz köpek birimindeki köpekler gibi" kullandıklarını anlattı.

Asker, söz konusu kişinin evlerdeki dolapları açmaya ve patlayıcı düzenekleri tetiklemeye zorlandığını belirterek, bunun sadece kendi birlikleriyle sınırlı olmadığını, Gazze genelinde yaygın bir uygulamaya dönüştüğünü itiraf etti.

Lübnan'da da canlı kalkan yöntemi uygulandı

Gazeteye konuşan ve son aylarda Lübnan'da görev yapan bir başka İsrail askeri ise aynı yöntemin Litani Nehri'ni geçme sırasında da uygulandığını aktardı.

Asker, bir binaya giren Oketz köpeğinin yaralanmasının ardından askerlerin telsizde "platform" olarak adlandırdıkları bir kişiyi binaya soktuklarını söyledi.

Bir ordu kaynağı da bir ay sonra aynı bölgede tekrarlanan bu uygulama sırasında meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, İsrail ordusu olayla ilgili yorum yapmayı ve ölen kişinin Filistinli mi yoksa Lübnanlı mı olduğunu açıklamayı reddetti.

Batı Şeria'da çocuklar da kullanıldı

İsrail tarafından yasa dışı ilan edilen Ramallah merkezli insan hakları örgütü El-Hak'ın Haziran 2025 tarihli raporunda da işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında reşit olmayan çocukların da bulunduğu sivillerin askeri operasyonlarda canlı kalkan olarak kullanıldığına dair tanıklıklara yer verildi.

Raporda, Eylül 2024'te Cenin'de bir kişinin yer altı tesisini incelemeye gönderildiği, Aralık 2023'te ise Tulkerim'de bir ambulans şoförünün "içeride yaralı olduğu" yalanıyla terk edilmiş bir binaya sokulduğu ve askerlerin şoför dışarı çıkana kadar beklediği kaydedildi.

Aşırı sağcı siyasetçilerden canlı kalkan dosyası yayınına engelleme

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN 11'de bu hafta yayımlanması planlanan "Gerçek Zaman" programındaki canlı kalkan dosyası, aşırı sağcı siyasetçilerin sansür girişimiyle karşılaştı.

Gazze ve Lübnan'da yedek tabur komutanlığı yapmış olan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Itamar Eitam, canlı kalkan kullanımını inkar etmezken, KAN Üst Yöneticisi (CEO) Golan Yochpaz'a gönderdiği mektupta yayının "askerlerin hayatını ve devlet güvenliğini tehlikeye attığını" öne sürerek durdurulmasını istedi.

Eitam, mektubunda kurumun bütçesini denetleyen meclis komitelerini devreye sokma tehdidinde bulundu.

İsrail ordu sözcülüğü ise devam eden soruşturmaların ayrıntılarının paylaşılmayacağını savundu.

Konuyla ilgili haberler uluslararası basına da yansımıştı

Haaretz, ordunun Gazze'de canlı kalkan kullandığını ilk kez Ağustos 2024'te duyurmuştu.

Haaretz'in konuya ilişkin haberinde, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ve ordudaki üst düzey subayların bilgisi dahilinde, Gazze Şeridi'nde tüneller ve binalarda yapılan aramalarda sivillerin "sistematik şekilde" canlı kalkan olarak kullanıldığı ifade edilmişti.

The New York Times'ın Ekim 2024'te yayımladığı kapsamlı haberde, askerlerin zarar görmesini en az seviyeye indirmek amacıyla Gazze'deki operasyonlar boyunca keşif görevleri yürütmek için Filistinlilerin kullanılması ayrıntılarıyla ele alınmıştı.

İsrail merkezli "+972" adlı dergi, 16 Şubat 2025'te İsrail askerlerinin 80 yaşındaki bir Filistinlinin boynuna 8 saat boyunca patlayıcı bağlayarak binaları arattığını, ardından serbest bırakıp hemen öldürdüğünü raporlamıştı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 24 Mayıs 2025 tarihli haberinde, bazı İsrail askerleri ile Filistinli tutuklulardan aldığı bilgilerle, İsrail'in Gazze'de Filistinli sivilleri sistematik şekilde canlı kalkan olarak kullandığını ortaya koymuştu.

AP'ye konuşan çok sayıda Filistinli sivil ve İsrail askeri, Gazze'de Filistinlilerin sistematik olarak canlı kalkan olmaya zorlandığını, patlayıcı ya da saldırgan olup olmadığını kontrol etmek için binalara ve tünellere gönderildiğini ve bu uygulamanın saldırılar boyunca her yerde görüldüğünü ifade etmişti.

İngiliz televizyon kanalı ITV'de 10 Kasım 2025 tarihinde yayımlanan "Breaking Ranks: Inside Israel's War" isimli belgeselde Filistinlilerin canlı kalkan olarak kullanıldığı detaylandırılmıştı.

İsrail ordusu, Gazzeli esirlerden elde edilen bilgilerin Gazze'deki esirleri kurtarma veya cenazelerini çıkarma operasyonlarında kullanıldığını sık sık savunuyor.

İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) de Temmuz 2024'te, beş İsrailli esirin cenazesinin çıkarıldığı operasyon sırasında İsrail askerlerinin yanında koruyucu ekipman giydirilmiş kelepçeli bir Filistinli tutukluyu gösteren bir fotoğraf yayımlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.