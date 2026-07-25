Hacı Murad İbrahim İstanbul\'da Medya ile Buluştu

İSTANBUL Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Lideri ve Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı Hacı Murad İbrahim, İstanbul'da düzenlenen kahvaltı programında medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Çok sayıda gazeteci ve medya yöneticisinin katıldığı program, İstanbul'da gerçekleştirildi. Programda, Morolu Müslümanların özgürlük mücadelesi, Filipinler devletiyle devam eden barış süreci ve yaklaşan seçimler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Programın açılışında konuşan İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, yaklaşık 40 yıldır devam eden özgürlük mücadelesinin lideri Hacı Murad İbrahim ile gazetecileri bir araya getirerek bölgedeki sürece dair bilgilerin doğrudan aktarılmasını amaçladıklarını belirtti.

HACI MURAD İBRAHİM: SEÇİMLER ÇOK BELİRLEYİCİ OLACAK

Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri ve Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin ilk Başbakanı Hacı Murad İbrahim, bölgenin tarihine ve bugününe dair önemli mesajlar verdi. Bangsamoro'nun sadece bir toprak parçası değil, dört asırlık bir direniş ve barış sürecinin tarihi olduğunu vurguladı.

İbrahim, Moro halkının İspanyol, Amerikan ve Japon işgallerine karşı dinini, kültürünü ve topraklarını korumak için mücadele ettiğini hatırlattı. 2014 yılında imzalanan Kapsamlı Bangsamoro Anlaşması'nın (CAB) onlarca yıllık silahlı çatışmaya son verdiğini ve 2019'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) kurulmasını sağladığını ifade etti.

Hacı Murad İbrahim, başbakanlıktaki görev değişiminin Moro İslami Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi ile istişare edilmeden yapıldığını belirterek, birliğin ve ortak kararların önemine dikkat çekti. İbrahim, yaklaşan 14 Eylül 2026 seçimlerinin Moro halkı için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Seçimler çok belirleyici olacak. Öncelikle insanların niyetlerini ve isteklerini gösterecek. İkincisi, Filipinler devletinin de gerçekten barış isteyip istemediğinin göstergesi olacak. Bangsamoro'da düzenli bir hükümete biz bu seçimlerle kavuşacağımızı umut ediyoruz."

'ULUSLARARASI TOPLUM SEÇİMLERİ GÖZLEMLEMELİ'

Hacı Murad İbrahim, 80 kişilik parlamento için 72 üyenin halk tarafından seçileceğini belirterek, uluslararası topluma seçimleri gözlemlemeleri çağrısında bulundu. Moro'nun mücadelesinin 300 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ve Filipinler ismini kökten reddettiklerini belirten İbrahim, "Biz Moroyuz ve Müslümanlarız. Filipinler'in güneyinde Müslümanlar olarak varlığımızı devam ettirmek için bütün Müslümanlarla, Müslüman devletlerle birlikteliğimizi devam ettireceğiz" dedi.