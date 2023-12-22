Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Hacıbektaş\'a gelişinin 104. yıl dönümünde konuştu

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte; "Asırlardır Alevilerin, Bektaşilerin serçeşmesi olarak anılan Hacıbektaş; bunun yanında 22 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemize gelmesiyle anlamlı ve değerli bir kimliğe kavuşmuştur. Bu kimlik de şudur; Cumhuriyet'in gerçek başkenti Ankara ise manevi başkenti de Hacıbektaş'tır" dedi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Altıok, şunları söyledi:

"CUMHURİYETİ DAHA İLERİ SEVİYEYE ÇIKARMAMIZ ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü yılı. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet Bayramı'mızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını ülkemizin her şehrinde, her kasabasında büyük bir gurur ve heyecanla kutladık. Ülkemizin Cumhuriyet tarihinde 100 yıllık geçmişini daha iyi anlamamız, Cumhuriyetin gelecek yüzyıllara daha çok sahip çıkmamız ve Cumhuriyeti daha ileri seviyeye çıkarmamız anlamında çok büyük bir önem taşımaktadır.

İşte bu minvalde hareketle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Cumhuriyeti konuşmak biz Hacıbektaşlılar için ayrı bir önem ve değer taşıyor. Bu bakımdan gururluyuz. Çünkü Cumhuriyet ilk kez 22 Aralık 1919 tarihinde Hacıbektaş'ta konuşuldu. Mustafa Kemal Atatürk ile temsilciler heyeti, tam bağımsız bir devlet kurmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattıkları ulusal kurtuluş mücadelesinde Anadolu'nun bağımsızlık sevdalısı insanların bir araya getirmenin ve onları bir ülke etrafında birleştirmenin yolunun ancak tam bağımsız bir devlet kurmaktan geçtiğini bildiklerinden dolayı milli bilinci uyandırmak için Anadolu'yu karış karış dolaşmışlar, Anadolu insanının bu haklı ve onurlu mücadelesine ortak etmişlerdir.

Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'un İngiltere ve Fransa tarafından işgal edileceği ve başkentin Anadolu'ya taşınması ihtimali ortaya çıkınca 9 Ocak 1919 tarihinde İngiliz Yüksek Komiserliği'ne Cemalettin Çelebi Efendi ve Hacıbektaşı Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti tarafından protesto telgrafları gönderilmiştir. Hacıbektaş'ın işgallere karşı olan bu tavrı Mustafa Kemal Paşa'nın dergaha olan ilgisini daha da arttırmıştır. Kıymetli ve güzel ilçemiz Hacıbektaş'ta milli birlik ve kurtuluşun tasarılarının yapıldığı bu süreçte uğranılmadan geçilmeyecek önemli bir merkez, bir durak noktasıdır.

"SAMSUN'DA BAŞLATTIKLARI KURTULUŞ YÜRÜYÜŞÜNDE HACIBEKTAŞ HALKININ VE ANADOLU'DAKİ ALEVİ BEKTAŞİLERİN DESTEĞİNİ ALARAK ANKARA'YA ULAŞMIŞLARDIR"

Mustafa Kemal Atatürk ve heyetinin Hacıbektaş'a gelmesinin ardında da Anadolu'nun aydın insanları olan Alevileri ve Bektaşileri kurtuluş mücadelesi etrafında bir araya getirmekte yatmaktadır. Bu düşünceleri gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk ve temsilciler heyeti, Samsun'da başlattıkları Kurtuluş yürüyüşünde Hacıbektaş halkının ve Anadolu'daki Alevi Bektaşilerin desteğini alarak Ankara'ya ulaşmışlardır.

1920 yılında TBMM açıldığında Atatürk, Hacıbektaşların bu desteğini unutmamış, Cemallettin Çelebi Efendi Meclis'e Kırşehir milletvekili mebusu olarak girmiş; hatta Meclis'in 25 Nisan 1920 tarihli bir oturumunda alınan kararla Meclis Başkanvekilliği görevine seçilmiştir. 13'üncü yüzyılda Horosan'dan Anadolu'ya gelerek, aydınlanmacılığı başlatan ve barış ortamını sağlayan Hacı Bektaşi Veli'nin uyandırdığı çevreyi, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Hacıbektaş'a gelerek bir kez daha uyandırmışlardır.

"CUMHURİYET'İN GERÇEK BAŞKENTİ ANKARA İSE MANEVİ BAŞKENTİ DE HACIBEKTAŞ'TIR"

Asırlardır Alevilerin, Bektaşilerin serçeşmesi olarak anılan Hacıbektaş; bunun yanında 22 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemize gelmesiyle anlamlı ve değerli bir kimliğe kavuşmuştur. Bu kimlik de şudur; Cumhuriyet'in gerçek başkenti Ankara ise manevi başkenti de Hacıbektaş'tır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü kutlamalarına tekrardan hoş geldiniz."