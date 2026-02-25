Hafızlık Destek Programı\'nda 7 Yeni Hafız

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından yürütülen Hafızlık Destek Programı kapsamında, 2025–2026 eğitim yılında 7 öğrenci hafız oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gençlerin eğitim süreçlerini çok boyutlu bir yaklaşımla destekleyen TÜRGEV, hafızlık geleneğinin korunması ve yeni nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Program kapsamında son bir yıl içerisinde 7 öğrenci hafızlığını tamamlarken, başarı belgesi alan 194 hafız öğrenciye de burs desteği sağlanıyor.

Programdan faydalanan öğrenciler, akademik eğitimlerine devam ederken hafızlık çalışmalarını da sürdürüyor.

TÜRGEV'in 2013'te başladığı hafızlık programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 50 öğrenci hafızlığını tamamladı. Program, gençlerin Kur'an-ı Kerim ile bağlarını diri tutmalarına ve emanet bilinciyle bilgilerini pekiştirmelerine imkan sunarken, hafızlık yolculuğunu sürdüren talebelere ise güvenli bir ilim ortamında barınma, burs ve rehberlik desteği sağlanıyor.

Ramazan ayına özel çevrimiçi mukabele programı

Hafızlık Destek Programı kapsamında öğrenciler, alanında uzman isimlerle gerçekleştirilen seminerler, rehberlik çalışmaları ve değer temelli eğitimlerle destekleniyor. Bu çerçevede ramazan ayı boyunca çevrimiçi mukabele programı da düzenleniyor.

Cuma günleri 11.00-12.00, diğer günlerde ise 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilen program, TÜRGEV bünyesindeki öğrenci ve çalışanların yanı sıra kamuoyunun katılımına da açık.

"Hafızlık geleneği, medeniyetimizin en kıymetli emanetleri arasında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, hafızlık geleneğinin korunmasının bir medeniyet sorumluluğu olduğuna işaret ederek, "Ramazan ayı, gönüllerimizin Kur'an-ı Kerim'in nuruyla yeniden dirildiği, rahmet ve mağfiret ikliminde vahyin rehberliğine daha sıkı sarıldığımız mübarek bir zaman dilimidir. Asırlardır bu topraklarda ilim, irfan ve adanmışlıkla yaşatılan hafızlık geleneği, medeniyetimizin en kıymetli emanetleri arasında yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden nesiller yetiştirmek, emanete sahip çıkma şuurunu diri tutan bir medeniyet idrakinin tezahürüdür. Bu idrak, istikametini vahiyden alan ve geleceğini köklü mirası üzerine inşa eden bir nesil anlayışını beslemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, hafızlık geleneğinin, ilimle yoğrulmuş, Kur'an ahlakıyla şekillenmiş ve sorumluluk şuurunu kuşanmış nesillerin yetişmesinde müstesna bir vazife üstlendiğini vurguladı.