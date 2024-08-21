Meteoroloji tarih verdi! Kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışlara bırakıyor

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Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonundan itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşmesini beklediklerini söyledi. Özellikle gök gürültülü, sağanak yağış şeklinde olacak.

KAVURUCU SICAKLIKLAR GİDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesini paylaşan Macit, "Perşembe ve cuma günleri iç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı da haftasonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

MARMARA'DA HAFTA SONU YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Hafta sonunda sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine ineceğini söyleyen Macit, "Hafta sonundan itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşmesini bekliyoruz. Özellikle gök gürültülü, sağanak yağış şeklinde olacak. Marmara'da hafta sonunda yağışların gelmesini ve pazar gününden itibaren. Onun dışında da çekirdek yağışlar devam ediyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde var ve Karadeniz'in tamamında da özellikle hafta sonu dahil olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Orman yangınlarının meydana geldiği Çanakkale ve İzmir'de de hava sıcaklığına ilişkin konuşan Macit, "Önümüzdeki üç gün boyunca yağış yok ama İzmir'in iç kesimlerinde, Manisa'nın iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar göreceğiz. Özellikle perşembe ve cuma gününden sonra Çanakkale'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da özellikle 35 ila 36 derece civarında olacak" ifadesini kullandı.