HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Evlat Nöbeti Tutan Aileleri Ziyaret Etti

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HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'dan beri evlat nöbeti tutan ailelerden 58'i evladına kavuştu. 380 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü eyleme destek ziyaretleri de sürüyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mardin, Elazığ, Batman ve Diyarbakır il temsilcilerinin de aralarında bulunduğu grupla ailelere destek ziyaretinde bulundu. Burada ailelerle görüşen Arslan, "Onların bin 966 gündür Diyarbakır'da evlatlarını zorla dağa kaçıran zihniyete karşı verdikleri mücadeleyi her zaman takdirle, teşekkürle anıyoruz. Devletimizin güvenlik güçleri terörle mücadelesini bütün gücüyle sürdürürken, terörle mücadelede dünyada örnek teşkil edecek bir mücadeleyi de Diyarbakır anneleri gerçekleştiriyor. Buradaki eylem sıradan bir eylem değildir. Eylemlere katılan annelerimizin 58'i evladına kavuşmuştur. Amacımız, hedefimiz bütün çocuklarımızın bu terör örgüt elinden kurtulup annelerine teslim edilmesidir. Bunun için yapılan mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Annelerin bu onurlu, haysiyetli duruşları aslında teröre karşı vurulmuş en büyük darbelerden bir tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bütündür. Bu bütüne kimse zarar veremeyecek" dedi.

Arslan ve beraberindekiler daha sonra işten çıkarılan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurarak eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,