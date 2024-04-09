HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'nda Filistin mağdurlarının kurtuluşunu diledi - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'nda Filistin mağdurlarının kurtuluşunu diledi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gazze başta olmak üzere mukaddes topraklarda yaşananları kınayarak uluslararası kuruluşlara İsrail'in katliamlarına sessiz kalmaması için çağrıda bulundu. Arslan, bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti ve Ramazan Bayramı'nın bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.

09.04.2024 11:51  Güncelleme: 11:54
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'nın, Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının sonuna yaklaşırken ve bayram sevincini yaşarken Gazze başta olmak üzere mukaddes topraklarda yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.

Uluslararası kuruluşlara yaptıkları çağrıları hatırlatan Mahmut Arslan, şöyle devam etti:

"HAK-İŞ olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Arap Birliği, üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) yetkililerine ve diğer uluslararası örgütlere İsrail'in katliamlarına sessiz kalmaması için çağrımızı yineliyoruz. Onları, İsrail'den hesap sorulması için girişimde bulunmaya davet ediyoruz."

Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Arslan, "Ramazan Bayramı'nı, Siyonist İsrail'in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulmün gölgesinde karşılıyoruz. Bayramın, Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'nda Filistin mağdurlarının kurtuluşunu diledi - Son Dakika

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