Hakan Fidan: Ukrayna Halkının Mücadelesi Her Türlü Takdirin Ötesindedir

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Bu kez de basına sataştı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ukrayna halkının büyük bir sabır, metanet ve cesaretle yürüttüğü mücadele her türlü takdirin ötesindedir. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediğimizi buradan tekrarlamak istiyorum" dedi. Sibiha ise, "Türkiye bizim stratejik ortağımız ve bizim ortağımızla düzenli ve karşılıklı yarara dayalı güçlü ilişkiler geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Ankara'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile görüştü. İki Bakan görüşmelerinin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, şöyle konuştu:

"Kendisi Ukrayna Dışişleri Bakanı olmadan önce 2016-2021 yılları arasında ülkemizde Ukrayna'nın Büyükelçisi olarak görev yaptı. Ukrayna-Türkiye ilişkilerine büyük katkıları olan bir devlet adamı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri istikamet doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Savaşın yarattığı jeopolitik sınamalarla karşı karşıyayız. Buna rağmen Ukrayna ile çok boyutlu iş birliğimiz daha da güçleniyor. Diğer yandan Ukrayna'daki yıkım ve insani dram maalesef ve maalesef devam ediyor. Savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum. Ukrayna halkının büyük bir sabır, metanet ve cesaretle yürüttüğü mücadele her türlü takdirin ötesindedir. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediğimizi buradan tekrarlamak istiyorum.

"Barış, savaşan taraflar arasında varılabilecek bir hedef"

Savaşın uluslararası hukuk temelinde ve müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için giriş sürdürüyoruz. Barışa yönelik çabalara destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu noktada, sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini biliyorsunuz, özellikle çok büyük ihtimal ve hayat kaybına yol açan bu savaşın bir an önce durdurması için var gücüyle çalışmakta. Sahadaki çabalar müzakere süreçleriyle desteklenmelidir. Barışı hedefleyen her türlü girişimi destekliyoruz. Barış, savaşan taraflar arasında varılabilecek bir hedeftir. Bu nedenle barış görüşmelerinin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi gibi barışa hizmet edebilecek düzenlemelerin tekrar gündeme alınmasında yarar görüyoruz.

Karadeniz'in en kısa zamanda yeniden bir iş birliği haftasına dönüşmesini arzu ediyoruz Bunu Karadeniz'de bulunan bütün ülkelerin menfaatine olacağı açıktır.

2011'de imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın ülkemizdeki onay sürecini biz tamamlamış durumdayız, Ukrayna'daki sürecin tamamlanmasıyla ekonomik iş birliğimizi kurumsal olarak daha da ileri taşıyacağız. Savunma sanayi ikili ilişkilerimizin önemli başlıklarından birini oluşturmakta. Bu alandaki gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele aldık. Sayın Sibiha ile görüşmemizde Ukrayna'nın yeniden inşası konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türk müteahhitlik şirketleri bildiğiniz gibi Ukrayna'da lider konumdalar. Türk müteahhitler Ukrayna'ya bugüne kadar 300'den fazla projede katkı vermiş durumdalar. Görüşmemizde Ukrayna'nın enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik projeleri de ele aldık.

"Ukrayna hükümeti Kırım Tatarları'nın haklarının güçlendirilmesi için takdire şayan düzenlemeler yaptı"

Sayın Zelenski liderliğindeki Ukrayna hükümeti Kırım Tatarları'nın haklarının güçlendirilmesi için takdire şayan hukuki düzenlemeler yaptılar. Bu alanda ilave adımlar atılacağından da eminiz.

Bakanlıklarımız arasında Diplomat Değişim Alanında Mutabakat Zaptı ile 2025-26 dönemine ilişkin İstişare Eylem Planı'na imza attık. Ukrayna bizim stratejik ortağımızdır. İlişkilerimizi her alanda daha da derinleştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz."

Sibiha: Ukrayna Barış Formülü kalıcı ve kapsayıcı adil bir barış için tek seçenek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı verdiği mücadelenin 971'inci günündeyiz. Sahadaki durum zor olmaya devam ediyor ancak Ukrayna mücadelesine devam ediyor. Her ne kadar Rusya binlerce askerini sahaya sürse de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri cepheyi tutmaya devam ediyor. Bugün sayın Bakan Hakan Bey ile çok kapsamlı verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye bizim stratejik ortağımız ve bizim ortağımızla düzenli ve karşılıklı yarara dayalı güçlü ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ilkeli desteği için çok müteşekkiriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sayın Bakan Hakan Fidan'ın ve bütün yöneticilerin savaşın adil bir barışla sonlanmasına ilişkin verdiği desteğe mtüeşekkiriz. Türkiye'ye savaşın ilk gününden itibaren sergilediği duruş için minettarız.

Türkiye'nin Ukrayna Barış Planı'nı desteklemesi ve gıda güvenliği alanında liderlik göstermesi bizim için çok kıymetli. Ukrayna Barış Formülü kalıcı ve kapsayıcı adil bir barış için tek seçenektir.

Sayın mevkidaşıma Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın sunduğu Zafer Planı'nı tanıttım. Bu Zafer Planı'nın Ukrayna Barış Planı'na bir alternatif değil tam tersine onun uygulanması için bir araç olduğunu vurguladım. Karadeniz'deki seyrüsefer serbestisinin yeniden tesisinin önemini vurguladım. Rusya'nın Ukrayna liman alt yapısına karşı saldırılarından bahsettim.

Kasım ayının başında Kiev'de Gıda Zirvesi yapmayı düşünüyoruz.

Türk şirketleri, örneğin Baykar, Ukrayna'da bir fabrika oluşturuyor. STM şirketi Ukrayna Deniz Kuvvetleri için iki korvet inşa ediyor. Bu girişimler hem Ukrayna'yı hem Türkiye'yi güçlendirmekte. Aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye şirketlerinin katkılarını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz ve artmasını dört gözle bekliyoruz. Buna ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturduk. Türkiye heyetinin en yakın zamanda Ukrayna'ya ziyaretini bekliyoruz. Tabii ki sayın Cumhurbaşkanı Erdoğna ve sayın mevkidaşım Hakan Fidan'ın da Ukrayna'ya ziyaretini büyük bir heyecanla bekliyoruz."