Hakkari Belediye Başkanının Tutuklanması Protesto Edildi - Son Dakika
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Hakkari Belediye Başkanının Tutuklanması Protesto Edildi

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanması ve yerine kayyım atanması, Van'da Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Açıklamada, kayyım atamasının halk iradesine darbe olduğu vurgulandı ve seçilmiş belediye başkanının görevine iade edilmesi talep edildi.

06.06.2024 20:47
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HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılıp, yargılandığı mahkemece tutuklanması ve yerine kayyım atanması, Van'da bir çok sivil toplum örgütünün içerisinde yer aldığı Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alındıktan sonra yargılandığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ve yerine kayyım atamasına yönelik tepkiler sürerken, Van'da STK'ların içinde yer aldığı Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Kent merkezindeki sanat sokakta düzenlenen açıklamaya, DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt, Veysi Dilekçi, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve partililer katıldı. 'Kayyım idaresi değil, halk idaresi', 'Kayyıma ve faşizme geçit yok' pankartının açıldığı basın açıklamasını Van Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, Emek ve Demokrasi Platformu Eş Sözcüsü Engin Işık yaptı.

Işık, Hakkari Belediyesine kayyım atanması, belediye eş başkanlarının ve belediye meclislerinin görevden uzaklaştırılması 31 Mart'ta açığa çıkan halk iradesine yönelik bir darbe olduğunu belirterek, " Türkiye'de yargının siyasallaştığı, tarafsızlığını yitirdiği, talimat üzerine karar verdiği dün Hakkari'de bir kere daha açığa çıkmıştır. AKP- MHP İktidarı, Kobani kumpas davası ve Gezi davası gibi politik davalar üzerinden sürekli demokratik kamuoyunu ve siyasetin temsilcilerini tehdit etmekte, kayyım uygulaması ile de halkın yerel hizmet alma hakkını gasp etmektedir. Bu kayyım uygulamasının anayasal düzende, hukuk içerisinde yeri yoktur. Kayyım uygulamasını yasal ölçülerle de ilgisi yoktur. Darbe dönemi uygulaması olan kayyımın dayanağı OHAL hukuksuzluğu ve KHK düzenidir. Baştan sona kadar siyasi olan ve iktidar siyasetçilerinin yönlendirmesiyle işleyen bu sürece hukuki bir kılıf aranması beyhude bir çabadır. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Hakkari Belediye Eş Başkanı serbest bırakılarak derhal görevine iade edilmelidir." dedi.

Polis ekipleri, açıklamanın yapıldığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari Belediye Başkanının Tutuklanması Protesto Edildi - Son Dakika

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