Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması protesto edildi - Son Dakika
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Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması protesto edildi

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Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması DEM Parti İl Örgütü tarafından TBMM'nin Dikmen kapısı girişinde protesto edilmesine polis izin vermedi. Partililer ile polis arasında yaşanan gerginliğin ardından basın açıklaması, Dikmen Meclis kapısına uzak bir mesafede yapıldı.

04.06.2024 18:23  Güncelleme: 18:47
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(ANKARA) - Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması DEM Parti İl Örgütü tarafından TBMM'nin Dikmen kapısı girişinde protesto edilmesine polis izin vermedi. Partililer ile polis arasında yaşanan gerginliğin ardından basın açıklaması, Dikmen Meclis kapısına uzak bir mesafede yapıldı.

Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından tepkiler devam ediyor. Birçok kentte protesto eylemi yapılırken TBMM Dikmen Kapısı önünde bir araya gelen DEM Parti Ankara İl Örgütü üyeleri ve milletvekilleri, basın açıklaması ile kayyum kararını protesto etti. Polis, TBMM Dikmen kapı girişinde basın açıklamasına izin vermedi. Grup, yaşanan kısa süreli arbedenin ardından daha uzak bir alanda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, "kararın yok hükmünde olduğunu" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kürdistan'da ve Türkiye de gerçekleşen 31 Mayıs yerel seçimlerinde halklar, tanınmış seçme ve seçilme haklarını kullanarak sandıklara gitmiştir. Kürdistan da da demokrasinin müthiş bir örneği gösterilerek ön seçimlere gidilmiş ve halkın  iradesiyle ön seçimde Hakkari'de  zaferle çıkan Viyan Tekçe, Mehmet Sıddık Akış arkadaşlarımız irade olmuştur. Seçilmiş  eş başkanlarımız iyan Tekçe, Mehmet Sıddık Akış görev süresinin henüz 2 ayını doldurmuşken, uydurma gerekçelerle, dün sabah saatlerinde eş başkanlarımızdan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınmış, akabinde ise İçişleri Bakanlığınca, seçmenin iradesi yok sayılarak, belediyemize kayyım atandığı ilan edilen bir açıklama yapılmıştır. Bu ilan halkımız nezdinde yok hükmündedir. Daha önce Van'da uygulanmaya çalışılan kayyum politikasıyla kadın mücadelesinin kazanımları sayesinde ortaya çıkan eş başkanlık hükmümüz yok sayılmış bugün de Hakkari'de karşımıza çıkarılmıştır ama bilinmelidir ki eş başkanlık çizgimiz de irademiz de kararlılığımız da değişmemiştir. Kadınlara biçilen sınırları aşa aşa geldik. Ataerkil zincirleri kıra kıra geldik."

"Elinizi irademizden çekin"

"Gasp edilen Türkiye haklarının demokrasi ve barış talebidir" diyen Bozdağ, "Kürt halkının demoktatik mücadelesine ket vurulmaya çalışılıyor. Hukuki yasal olmayan, siyasi kararlarla Kobane davasında yüzlerce yıllık ceza yağdırılmış ardından da seçilmiş belediye eş başkanımızın yerine kayyım atanmıştır. Bu siyasi bir darbedir. Bu darbeye ortak olan Demokles'in Kılıcı  rolünü üstlenen adeta sömürgeci refleksi gösteren karar vericilere çağrımızdır, elinizi irademizden çekin. Hakkari Belediyesi özelinde gasp edilen milyonlarca Kürdün iradesidir. Eş başkanlar milyonların meşru temsilcisidir.  Gasp edilen Kürtlerin iradesidir. Gasp edilen Türkiye halklarının demokrasi ve barış talebidir. Gasp edilen demokrasidir" diye konuştu.

Hakkari Belediye Başkanlığı\'na kayyum atanması protesto edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması protesto edildi - Son Dakika

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