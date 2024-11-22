Hakkari'de şehit bebek ve çocuklar anısına ikinci kütüphane kuruldu - Son Dakika
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Hakkari'de şehit bebek ve çocuklar anısına ikinci kütüphane kuruldu

Hakkari\'de şehit bebek ve çocuklar anısına ikinci kütüphane kuruldu

Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocukların anısına kurulan ikinci kütüphane törenle açıldı.

22.11.2024 14:17
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Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocukların anısına kurulan ikinci kütüphane törenle açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Halime Hatun Anaokulu'nda oyuncak, kadınların el emeğiyle hazırladıkları bez ve örgü bebekler ile materyallerin yerleştirildiği "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" kuruldu.

Anaokulundaki açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kütüphanelerin kurulmasında emeği geçen İçişleri Bakanlığı ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Oyuncak kütüphanelerin, çocukların yarınlara hazırlanmasına, el becerilerinin gelişmesi ve zihinsel gelişimlerine katkı sunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bizlerin yapması gereken çocukların hayatlarına, geleceğine ışık tutacak temel davranışları edinmelerini, karakterlerine ışık tutacak yüklemelerin yapılmasını, el becerileri başta olmak üzere zihinsel gelişimi artıracak aktiviteleri sağlamak. Son 20 yılda eğitim altyapısına yönelik önemli yatırımlar yapıldı. Hakkari, belki tarihi oluşumundan bu yana en huzurlu, en güvenli dönemini yaşıyor. Eğitim camiasındaki tüm öğretmenlerimize, çocuklarımıza yol gösterici oldukları için teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerin sivil toplum kuruluşlarıyla desteklenmesi önemli. İnşallah çocukların yarınları çok güzel olacak."

İçişleri Bakan Müşaviri ve Dernek Başkanı Hatice Atan da dün Yüksekova'da açtıkları kütüphanenin benzerini ilde yaptıklarını belirtti.

Kentte şehitler sayesinde huzur, barış ve kardeşliğin hakim olduğunu ifade eden Atan, şöyle konuştu:

"Bu ülke Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle, Arap'ıyla birlikte mücadele ettiğimiz zaman güzeldir. Bugün bayrağımız dünyanın her yerinde dalgalanıyorsa şehitlerin sayesindedir. Kent genelinde kalleş terör örgütü tarafından şehit edilen 97 çocuğumuz bulunmakta. Biz İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle bir proje başlattık. İki pilot il seçtik. Şırnak ve Hakkari. Bu bir ekip ve emek işidir. İnşallah projemizi doğunun bütün illerine yayacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız gülsün diye böyle çalışmalar yapıyoruz. Türkiye genelinde 67 kütüphanemiz oldu."

Vali Çelik ve katılımcılar, açılışını yaptıkları kütüphaneyi gezdi, bir araya geldikleri çocuklara hediye dağıttı.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de şehit bebek ve çocuklar anısına ikinci kütüphane kuruldu - Son Dakika

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