Hakkari'de Şehit Diğer 6 Asker İçin İkinci Tören - Son Dakika
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Hakkari'de Şehit Diğer 6 Asker İçin İkinci Tören

07.07.2025 18:29
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1) ŞEHİT DİĞER 6 ASKER İÇİN İKİNCİ TÖRENHakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda sabah 6 asker için düzenlenen törenin ardından şehit olan diğer 6 asker için de ikinci bir tören düzenlendi.

1) ŞEHİT DİĞER 6 ASKER İÇİN İKİNCİ TÖREN

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda sabah 6 asker için düzenlenen törenin ardından şehit olan diğer 6 asker için de ikinci bir tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe ve belde belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Piyade Uzman Çavuş Kani Obi ve Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın naaşları havalimanındaki tören alanına getirildi. Burada şehitlerin öz geçmişleri okundu. Duaların okunması sonrası şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa konularak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.

Piyade Teğmen Furkan Sert Malatya, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura İzmir, İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm Sivas, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde, Piyade Uzman Çavuş Kani Obi Ordu ve Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık memleketi Bitlis'te toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Şehit Diğer 6 Asker İçin İkinci Tören - Son Dakika

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