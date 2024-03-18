Hakkari\'deki Merga Bütan Kayak Merkezi Avrupa\'dan Gelen Grupları Ağırlıyor

Kayak sezonunun en erken açılıp en geç kapandığı yerlerden Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, 174 santimetre karın bulunduğu pistleriyle Avrupa'dan gelen grupları ağırlıyor.
Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan, şehir merkezi ve beyaza bürünen yaylaların aynı anda görülebildiği 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, ev sahipliği yaptığı binlerce yerli ve yabancı turistle bölgenin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor.
Doğal parkurları, 10 kilometreyi bulan 5 ayrı pisti ve kristal kar yapısıyla kayak tutkunlarının ilgisini çeken merkezde kar kalınlığı, son günlerde etkili olan yağışlarla 174 santimetre ölçüldü.
İlkbaharda da ziyaretçilerine kayak imkanı sağlayan merkeze gelen kayakseverler, snowboard yapıp kayak takımları ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşıyor.
Kayak sezonunun nisanın ortasına kadar sürmesi beklenen merkeze, bugünlerde farklı ülkelerden gelen dağ kayağı tutkunları da ilgi gösteriyor. Tur şirketleri aracılığıyla kente gelen yabancı kayakseverler, kayak merkezinde ve karla kaplı dağlarda kayak yaparak keyifli zaman geçiriyor.
"Avrupa'nın farklı ülkelerinden üçüncü grubu ağırlıyoruz"
Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, AA muhabirine, kentin kış turizmindeki potansiyelini tanıtmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Son bir ay içinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden üçüncü grubu ağırladıklarını belirten Tansu, şunları kaydetti:
"Bugün gelen grupta Almanya ve İtalya'dan kayakseverler yer alıyor. Sabah dağ kayağı yaptık. Şimdi de kayak merkezindeyiz. Hakkari'nin dağ kayağı sezonu oldukça uzun. Avrupalılar da burayı yeni yeni keşfediyor. Nisanın başına kadar Avrupa'dan grupları burada ağırlayacağız. Biz de bu işin öncülüğünü yapıyoruz. Türkiye'de bu kadar karın olduğu, rahat kayak yapılabildiği başka bir kayak merkezi yok. Buradaki otel, kayak evi, telesiyej, teleski açık. Pistlerimiz gayet güzel. Nisan ayına kadar rahatlıkla burada kayak yapılabiliyor. Herkesi buraya bekliyoruz."
Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Halil Kurşun ise kentin coğrafi yapısı ve kar kalitesiyle öne çıktığını söyledi.
Birçok ülkeden kayakseverin kayak merkezine ilgi gösterdiğini dile getiren Kurşun, "El değmemiş bir doğamız var. Tesislerimiz de her yıl daha iyiye gidiyor. Buradaki kar kalitesi Türkiye'deki birçok ilde bulunmuyor. Akşamları sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Pistlerimiz kaliteli karla kaplı. Şartlar neye el verir bilemeyiz ama nisan ayında da sezonun süreceğini ön görüyoruz. Bu hafta yine yağış görünüyor. Bu da ayrıca bir avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Ordulu Resul Aktaş da Van'da öğretmenlik yaptığını, arkadaşlarıyla kayak yapmak için merkeze geldiklerini anlatarak, "Ramazanda da kayak yapmaya devam ediyoruz. Tesis çok güzel. Çok hoşuma gitti. Gelirken açıkçası bu kadar kar beklemiyordum. Geldiğimizde güneş vardı, şu an kar yağıyor. Ortam güzel. Biz de güzel zaman geçirmeye çalışıyoruz." dedi.
Van'dan gelen Yasir Çiftçi ise ilkbahar olmasına rağmen merkezde çok fazla karın bulunduğunu ifade ederek, tesisin bölge için iyi bir şans olduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi Avrupa'dan Gelen Grupları Ağırlıyor - Son Dakika
Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar Şehit Uzman Çavuş Orçun Kubat unutulmadı Adana'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı Adana'da Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehidi mezarı başında ziyaret edip dua etti.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan ve yasa dışı slogan atan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltı sayısı 35'e yükseldi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan 'Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi' kapsamında Han çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile Han'da nohut üretimi yapan 9 çiftçiye 60 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 600 kilogram tohum desteği sağlandı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşire Nilüfer Şimşek, yatarak tedavi gören çocuk hastalara bağlama ve gitar eşliğinde şarkılar seslendirerek moral veriyor. Şimşek, müzik yeteneğini çocukları mutlu etmek ve tedavilerine katkı sunmak için kullanıyor. Hemşirelik görevini yerine getirirken aynı zamanda müzikle destek olmaya devam edeceğini belirten Şimşek, müziğin hastaların moral ve motivasyonunu artırdığını vurguluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağı'nda açılan Yerel Kültür Müzesini ziyaret etti. Müzede çocukluklarını hatırlayan yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı.
Kayseri Valiliği tarafından yürütülen projeyle turizme kazandırılan Erdemli Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor. Bizans dönemine ait kayadan oyma kilise ve yapıları barındıran vadi, turistlerin ilgisini çekiyor. Proje kapsamında vadiye karşılama binası, yürüyüş yolu ve aydınlatma gibi yenilikler yapıldı. Erdemli Vadisi'nin geleceği parlak görünüyor.
Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önü ve çevresinde denetimlerini sürdürdü. Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönüm üzerine bir toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi hakkında eleştiri yapanlara 'siz bu sürece ne katkı verdiniz?' diye sordu. Ankara'daki bir anaokulu ise Atatürk'e Vefa Valizi projesiyle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?