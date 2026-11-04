Hakkari Derecik'te 16 yaşındaki genç, tasarladığı maket uçak ve dronu havalandırdı. - Son Dakika
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Hakkari Derecik'te 16 yaşındaki genç, tasarladığı maket uçak ve dronu havalandırdı.

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Hakkari Derecik'te 16 yaşındaki genç, geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladığı maket uçak ve dronu başarıyla havalandırdı. Uçağı 2 kilometre menzile ulaşan genç, projelerini geliştirip TEKNOFEST yarışmalarına katılmayı ve patent almayı amaçlıyor.

SAYİM HARMANCI/MESUT KAZAK - Hakkari'nin Derecik ilçesinde robotik araçlar tasarlayan 16 yaşındaki Aram Kaynak, kendi imkanlarıyla yaptığı maket uçak ve dronu uçurmayı başardı.

Irak sınırındaki ilçenin Anadağ köyü Gökçetaş mezrasında yaşayan 10. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, teknoloji merakı ve bu konudaki yeteneğiyle dikkati çekiyor.

Çevresinden temin ettiği malzemelerle tasarladığı birbirinden farklı robotik araçlarla görenleri şaşırtan Kaynak, bir süre önce de dron ve maket uçak yapmaya karar verdi.

Projeleri için ilk etapta araştırma yapan Kaynak, atölye olarak kullandığı odada motor, uçuş kontrol kartı, kablo, batarya, plastik parçalar, sensör ve pervane kullanarak dron tasarladı.

Drona kamera ve tarım arazilerine tohum bırakabilmek amacıyla kapaklarını deldiği iki pet şişe yerleştiren Kaynak, dronun ardından maket uçak yapımına başladı.

Maket uçak yapımı için fotoblok (hafif maket malzemesi), bant, batarya, pervane ve çöp şişler kullanan Kaynak, kumandayla kontrol ettiği maket uçak ve dronu başarıyla havalandırdı.

Zaman zaman evinin yakınındaki tepeye ve yüksek noktalara çıkarak yaptığı araçları test eden Kaynak, söz konusu projelerini geliştirip daha önce misafir olarak gittiği TEKNOFEST'e yarışmacı olarak katılmayı hedefliyor.

"Uçağımız süzülerek 2 kilometre menzile ulaşıyor"

Projelerini hayata geçirmenin sevincini yaşayan Aram Kaynak, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana teknolojiye meraklı biri olduğunu söyledi.

Okulda teknoloji ve tasarım öğretmeninin verdiği ödevler ve projelerle tasarıma başladığını belirten Kaynak, "Daha önce de ilgim vardı zaten. Projelerimde fırçasız motorlar, bataryalar, yalıtım malzemeleri ve geri dönüşümdeki bazı malzemelerden yararlanıyorum. Destek çıkanlar da oldu ancak bu malzemeler yetersiz kaldı. Yeni projeler yapmak için daha fazla malzemeye ihtiyacım var. Bu projeleri geliştirip bunların patentini almak ve TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istiyorum." dedi.

İki yıl önce misafir olarak TEKNOFEST'e gittiğini ve orada gördüğü araçlardan daha çok ilham aldığını anlatan Kaynak, şunları kaydetti:

"Oradaki projelerin hepsi birbirinden farklı, gelişmiş çalışmalardı. Ben de onlar gibi yarışmaya katılmak ve projelerimi tanıtmak istiyorum. En son dron ve uçak yaptım. Uçağımız süzülerek 2 kilometre menzile ulaşıyor. Kumandam 2 kilometreye izin verebiliyor. Bunu geliştirmek için yeni kumanda yapmayı düşünüyorum. Uçağımı 4 günde bitirdim. Daha çok akşamları çalışıyordum. Uçağımı yaparken strafor, fırçasız motor, lipo pil, alıcı ve küçük çıtalar kullandım. Onları bantladım. Sonra silikonla yapıştırdım hepsini. Uçağı kafamda tasarladıktan sonra ölçülerini alarak kestim ve daha stabil uçmasını sağladım."

Uçağı geliştirip ilerleyen zamanlarda yarışmalara katılmak istediğini belirten Kaynak, yeteri kadar malzemesi olmadığı için birçok projesinin yarım kaldığını dile getirdi.

Dronda da uçakta kullandığı malzemelerden yararlandığını söyleyen Kaynak, "Dronu yaparken birçok başarısız deneme yaşadım. Birçok kez kırıma uğradım. Elimdeki pervaneler de yetersizdi. Yapıştırıcıyla tekrar kullanılabilir hale getirdim. Dronu tarım işlerinde kullanmak için yaptım. Pet şişeleri drona sabitledim. Bunlar servo motorla aşağı ve yukarı hareket edebiliyor. İçine bırakılan tohumlar sürülmüş tarlaya dökülebiliyor. Dronda kamera da var. Uçağa da kamera ekleyecektim ama elimde o boyutta kamera yoktu. Bu iki aracı uçurmaktan zevk alıyorum. Sürekli uçuruyorum. Bunları geliştirip daha uzağa göndermek istiyorum. Köy sakinleri de yaptığım çalışmalardan memnun kalıyor, onların da ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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