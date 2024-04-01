HAKKARİ SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:56  Güncelleme: 04:57
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MERKEZ

Toplam Sandık : 121
Toplam Seçmen : 39.702
Açılan Sandık : 121
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 31.272
Geçerli Oy : 29.700
Katılım Oranı : % 78,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET SIDDIK AKIŞ% 48,9214.528
AK PARTİİSMET ÖLMEZ% 46,5713.833
CHPCÜNEYT ÖZBEK% 1,43424
YENİDEN REFAHOSMAN AZİZOĞLU% 0,75222
ZAFER PARTİSİMELİS YILDIZ AKIN% 0,73218
DEVA PARTİSİMİRZA ÖZBEG% 0,42125
İYİ PARTİYAŞAR YORULMAZ% 0,42124
BTPBURHAN SEVGİ% 0,1853
TKHABDULLAH ÜNAL% 0,1648
HÜDA PARHARUN DUMAN% 0,1443
HKPALİ RIZA ŞAHBAZ% 0,0926
DSPAZİZ YİLDIRIM% 0,0618
HAK-PARZELİHA KIRAN% 0,0514
MİLLETAHMET BAL% 0,0413
BAĞIMSIZSAVAŞ TETİK% 0,0411
ÇUKURCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 62,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAZMİ DEMİR% 31,541.506
DEM PARTİARAFAT ÇETİNKAYA% 29,41.404
MHPNACİ SEVİNÇ% 18,49883
ZAFER PARTİSİMESUT TURAN% 8,48405
CHPMEHMET SALMAN KORUÇİ% 7,94379
YENİDEN REFAHSEBAHATTİN MAVİGÖZ% 2,56122
İYİ PARTİHAMDİ DUMAN% 0,943
SAADETMUHAMMED SAFA OCAK% 0,419
HKPSULTAN AKBİNA% 0,2110
BTPTAYFUN GÜMÜŞTAŞ% 0,084
DERECİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN DİNÇ% 54,353.656
AK PARTİŞÜKRÜ ÇETİNKAYA% 40,492.724
ZAFER PARTİSİTULİN YÜKSEL% 2,81189
İYİ PARTİMEHMET ÇİÇEK% 1,67112
SAADETAGİT ÇELİKBAŞ% 0,4933
BTPERSİN KAYA% 0,1913
ŞEMDİNLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFAHRİ ŞAKAR% 48,234.065
DEM PARTİNAİF EROĞUZ% 44,363.739
YENİDEN REFAHEZVER SEVERCAN% 3,17267
CHPABDULSELAM ALAN% 2169
BÜYÜK BİRLİKLEYLA CANKURTARAN% 0,7160
İYİ PARTİNASRETTİN BEYTER% 0,6958
SAADETHETEM ÇAĞLIN% 0,5345
BTPFERİK DERE% 0,2319
HKPSERDAR KASAP% 0,087
YÜKSEKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞADİYE KIRMIZIGÜL% 78,2428.156
AK PARTİFATİH ARSLAN% 10,883.915
CHPUĞUR TAŞKENT% 3,221.159
YENİDEN REFAHAYHAN KAPLAN% 3,121.122
HÜDA PARABDULLATİF DURNA% 1,87674
GELECEK PARTİSİVEDAT HALİFEOĞLU% 0,69248
İYİ PARTİEMRULLAH BAYHAN% 0,44159
BÜYÜK BİRLİKORHAN YIKAR% 0,42150
SAADETKUDBETTİN YILMAZ% 0,41149
HKPÇİĞDEM KELEŞ% 0,36130
BTPFARUK BALA% 0,33118
DİĞER% 0,027

Kaynak: AA

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