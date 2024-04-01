HAKKARİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|121
|Toplam Seçmen
|:
|39.702
|Açılan Sandık
|:
|121
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|31.272
|Geçerli Oy
|:
|29.700
|Katılım Oranı
|:
|% 78,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|% 48,92
|14.528
|AK PARTİ
|İSMET ÖLMEZ
|% 46,57
|13.833
|CHP
|CÜNEYT ÖZBEK
|% 1,43
|424
|YENİDEN REFAH
|OSMAN AZİZOĞLU
|% 0,75
|222
|ZAFER PARTİSİ
|MELİS YILDIZ AKIN
|% 0,73
|218
|DEVA PARTİSİ
|MİRZA ÖZBEG
|% 0,42
|125
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YORULMAZ
|% 0,42
|124
|BTP
|BURHAN SEVGİ
|% 0,18
|53
|TKH
|ABDULLAH ÜNAL
|% 0,16
|48
|HÜDA PAR
|HARUN DUMAN
|% 0,14
|43
|HKP
|ALİ RIZA ŞAHBAZ
|% 0,09
|26
|DSP
|AZİZ YİLDIRIM
|% 0,06
|18
|HAK-PAR
|ZELİHA KIRAN
|% 0,05
|14
|MİLLET
|AHMET BAL
|% 0,04
|13
|BAĞIMSIZ
|SAVAŞ TETİK
|% 0,04
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 62,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NAZMİ DEMİR
|% 31,54
|1.506
|DEM PARTİ
|ARAFAT ÇETİNKAYA
|% 29,4
|1.404
|MHP
|NACİ SEVİNÇ
|% 18,49
|883
|ZAFER PARTİSİ
|MESUT TURAN
|% 8,48
|405
|CHP
|MEHMET SALMAN KORUÇİ
|% 7,94
|379
|YENİDEN REFAH
|SEBAHATTİN MAVİGÖZ
|% 2,56
|122
|İYİ PARTİ
|HAMDİ DUMAN
|% 0,9
|43
|SAADET
|MUHAMMED SAFA OCAK
|% 0,4
|19
|HKP
|SULTAN AKBİNA
|% 0,21
|10
|BTP
|TAYFUN GÜMÜŞTAŞ
|% 0,08
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HASAN DİNÇ
|% 54,35
|3.656
|AK PARTİ
|ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA
|% 40,49
|2.724
|ZAFER PARTİSİ
|TULİN YÜKSEL
|% 2,81
|189
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇİÇEK
|% 1,67
|112
|SAADET
|AGİT ÇELİKBAŞ
|% 0,49
|33
|BTP
|ERSİN KAYA
|% 0,19
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FAHRİ ŞAKAR
|% 48,23
|4.065
|DEM PARTİ
|NAİF EROĞUZ
|% 44,36
|3.739
|YENİDEN REFAH
|EZVER SEVERCAN
|% 3,17
|267
|CHP
|ABDULSELAM ALAN
|% 2
|169
|BÜYÜK BİRLİK
|LEYLA CANKURTARAN
|% 0,71
|60
|İYİ PARTİ
|NASRETTİN BEYTER
|% 0,69
|58
|SAADET
|HETEM ÇAĞLIN
|% 0,53
|45
|BTP
|FERİK DERE
|% 0,23
|19
|HKP
|SERDAR KASAP
|% 0,08
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 68,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞADİYE KIRMIZIGÜL
|% 78,24
|28.156
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 10,88
|3.915
|CHP
|UĞUR TAŞKENT
|% 3,22
|1.159
|YENİDEN REFAH
|AYHAN KAPLAN
|% 3,12
|1.122
|HÜDA PAR
|ABDULLATİF DURNA
|% 1,87
|674
|GELECEK PARTİSİ
|VEDAT HALİFEOĞLU
|% 0,69
|248
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH BAYHAN
|% 0,44
|159
|BÜYÜK BİRLİK
|ORHAN YIKAR
|% 0,42
|150
|SAADET
|KUDBETTİN YILMAZ
|% 0,41
|149
|HKP
|ÇİĞDEM KELEŞ
|% 0,36
|130
|BTP
|FARUK BALA
|% 0,33
|118
|DİĞER
|% 0,02
|7
Son Dakika › Güncel › HAKKARİ SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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