Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu soruşturmasında Ramazan Tezcan dahil 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu soruşturmasında Ramazan Tezcan dahil 5 kişi tutuklandı

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Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu soruşturmasında Ramazan Tezcan dahil 5 kişi tutuklandı
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14 Ekim'de kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'ın da bulunduğu 5 kişiye tutuklama, 3 kişiye adli kontrol kararı verildi.

(İSTANBUL) 14 Ekim'de kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ramazan Tezcan da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 gün önce bir açıklama yaparak 14 Ekim'de kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Savcılık, gözaltına alınıp Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 8 kişiden 6 kişi hakkında tutuklama, 2 kişi hakkında da adli kontrol istedi. Sulh Ceza Hakimliği ise eski İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'ın da arasında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: ANKA
Cafer Mahiroğlu3. SayfaGüncelKayyumİzmirMedyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu soruşturmasında Ramazan Tezcan dahil 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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