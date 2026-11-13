Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu soruşturmasında Ramazan Tezcan dahil 5 kişi tutuklandı

(İSTANBUL) 14 Ekim'de kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ramazan Tezcan da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 gün önce bir açıklama yaparak 14 Ekim'de kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Savcılık, gözaltına alınıp Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 8 kişiden 6 kişi hakkında tutuklama, 2 kişi hakkında da adli kontrol istedi. Sulh Ceza Hakimliği ise eski İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'ın da arasında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.