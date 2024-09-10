Hamas'tan Arap Birliği'ne Acil Çağrı

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Hamas, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nden Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'le ilişkilerin derhal kesilmesi kararı almasını istedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, görüntülü mesajında Arap bakanlara seslendi.

Hamdan, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'ni "derhal harekete geçmeye ve Gazze'deki savaşı durdurmaları için İsrail ile destekçilerine baskı yapmaya" çağırdı.

Konuşmasında Hamdan "İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği günlük katliamlar, abluka ve aç bırakmayı da içeren vahşi soykırım saldırıları karşısında Arap Dışişleri Bakanlarını sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamdan, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik mevcut saldırılarının sadece Filistinlileri değil aynı zamanda Arap ulusal güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı.

Arap Dışişleri Bakanlarına ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a seslenen Hamdan, "İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması ve Filistin halkına yardımların ulaştırılmasının sağlanması için çalışmanın gerekliliğini" vurguladı.

Hamdan, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin alacağı kararlarla Gazze Şeridi'ne gıda ve yardım girişinin kolaylaştırılmasını umut ettiklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarının açık ve net bir şekilde kınanması çağrısında bulunan Hamdan, "Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının, Kudüs'ü ve kutsal mekanları koruma ve Siyonist düşmanın Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme, kutsal şehri Yahudileştirme planlarını engellemeye yönelik bir çalışmayla sonuçlanacağını umuyoruz." dedi.

Hamdan, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nden "Filistin halkını kitlesel olarak öldürme ve yok etme niyetinde olan İsrail'le siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin derhal kesilmesi" talebinde bulunduklarını vurguladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Vekili ve BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag da katılıyor.