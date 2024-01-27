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Hamas, Cezayir'in BMGK'yı toplantıya çağırmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Hamas, Cezayir'in BMGK'yı toplantıya çağırmasını memnuniyetle karşıladı

Cezayir'in Uluslararası Adalet Divanının aldığı kararların uygulanması için BMGK'yı toplantıya çağırmasını memnuniyetle karşılayan Hamas, İsrail'in sivillere yönelik uygulamalarına son vermesi için BMGK'ya çağrıda bulundu.

Hamas, Cezayir\'in BMGK\'yı toplantıya çağırmasını memnuniyetle karşıladı
27.01.2024 - 19:27,
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Hamas, Cezayir'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı kararların uygulanmasına dönük bir formül bulmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırmasını memnuniyetle karşıladı.

Cezayir'in, UAD'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için aldığı ihtiyati tedbir kararlarının uygulamaya konulması amacıyla BMGK düzeyinde attığı adımın ardından Hamas'tan açıklama geldi.

Cezayir'in BM daimi misyonunun, UAD'nin kararlarının uygulanmasıyla ilgili bir formül oluşturmak amacıyla BMGK'yı mümkün olan en kısa sürede toplanmaya davet etmesinin takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, BMGK'ya, İsrail'in, sivillere yönelik uygulamalarına son vermesi için gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuldu.

UAD'nin dün İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için ihtiyati tedbir kararı almasının ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin BM daimi misyonuna, kararların uygulanmasıyla ilgili bir formül oluşturmak amacıyla BMGK'nın mümkün olan en kısa sürede toplanması talebinde bulunma talimatı vermişti.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Kaynak: AA
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