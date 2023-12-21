Hamas, İsrail ile esir takası anlaşması için saldırıların durmasını talep ediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "felaket sonuçlarını" ve ateşkes çabalarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, resmi temasları kapsamında ülkesini ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile başkent Amman'da bir araya geldi.

İsrail'in devam eden Gazze saldırılarının "felaket" sonuçlarını ve ateşkes çabalarını görüşen ikili, her geçen gün daha da artan insani felaketlerle mücadele için Gazze'ye yeterli, sürdürülebilir ve acil insani yardımların ulaştırılmasını ele aldı.

İkili, ayrıca işgal altındaki topraklardaki Filistinlilerin göç ettirilmelerine ülkelerinin karşı olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının öncelikli mesele olduğunu ifade ederek, saldırıların sebep olduğu ölüm ve yıkımın durdurulması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısının kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Safedi, kararın kabul edilmemesinin, uygulanan çifte standardı ortaya koyacağını ifade etti.

Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki insanlık dışı ve meşru olmayan uygulamalarının, durumu daha kötü bir noktaya taşıyacağı konusunda uyardı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Slot da ülkesinin bu çatışmanın çözümü ve kapsamlı ve adil barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.