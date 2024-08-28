Hamas, İsrail'in Batı Şeria açıklamalarını kınadı

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Hamas, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin yaptığı açıklamaların uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, uluslararası topluma ABD'ye İsrail'e sağladığı korumayı kaldırması yönünde baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, Katz'ın Batı Şeria'ya ilişkin çağrısını kınayan yazılı bir açıklama yaptı.

Katz'ın sözlerini "Filistin halkına karşı etnik temizlik, katliam ve yıkım çemberinin genişletilmesini isteyen faşist bir çağrı" olarak niteleyen Rişk, çağrının "Siyonist terör liderlerinin" insanlığa karşı işledikleri suçlardan muaf olduklarının açık bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Rişk, "Katz'ın bölgenin boşaltılması da dahil olmak üzere Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'ya da aynı muamelede bulunulması gerektiği çağrısı, uluslararası hukukun ihlali konusundaki ısrarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Rişk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, ABD yönetiminin Siyonist savaş suçlularına sağladığı korumayı kaldırması için çalışmalıdır. Silahsız Filistin halkına karşı işlenen soykırım ve terör suçlarının hesabının sorulması için Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu aşırıcı hükümetin yandaşları ve terörist ordu komutanlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi için gerekli icraatları yerine getirmelidir."

Katz'dan Batı Şeria'daki mülteci kamplarına Gazze'deki gibi muamele etme çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına baskın başlattığını belirterek, " İran'ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Katz, İsrail'in Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savunarak buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti.

Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 662'ye yükseldi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den beri İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerde mülteci kampları Filistinli silahlı direniş gruplarının varlığıyla tanınıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.

İsrail 7 Ekim'den itibaren uluslararası hukuka aykırı biçimde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbına hız vermişti. Filistin topraklarının ve haklarının gasbedilmesinin öncülüğünü yapan aşırı sağcı figürlerin kritik roller aldığı Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Batı Şeria'da 10 bin dönümden fazla Filistin toprağını tek taraflı "gasbettiklerini" duyurmuştu. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Batı Şeria'da Filistin topraklarını birbirinden ayıracak Filistinlilerden gasbedilen topraklarda İsrailliler için yeni yasa dışı yerleşim yerleri planlarını açıklamıştı.