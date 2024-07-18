Hamas, İsrail Meclisi'nin Filistin devletine karşı çıkan önergesini kınadı - Son Dakika
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Hamas, İsrail Meclisi'nin Filistin devletine karşı çıkan önergesini kınadı

Hamas Hareketi, İsrail Meclisi'nde kabul edilen Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan önergeyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının hafife alınması olarak nitelendirerek kınadı. Hamas açıklamasında, İsrail Meclisi'nin verdiği kararın Filistin topraklarında hiçbir meşruiyeti olmayan işgalci bir tarafın geçersiz bir kararı olduğunu belirtti. Hamas, uluslararası toplumun İsrail Meclisi'nin bu kararlarını durdurmak ve Filistin halkının haklarına erişmesini sağlamak için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

18.07.2024 20:03
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Hamas Hareketi, İsrail Meclisinde (Knesset) "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının hafife alınması şeklinde niteleyerek kınadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Siyonist Knesset'te Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan önergenin kabul edilmesi, Filistin topraklarında hiçbir meşruiyeti olmayan işgalci bir tarafın verdiği geçersiz bir karardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkımızın, Siyonist terör hükümetinin kendisine karşı yürüttüğü faşist imha savaşı karşısında direnişini, mücadelesini ve meşru savunmasını sürdüreceğini teyit ediyoruz. Bu karar uluslararası topluma bir meydan okuma mesajı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin'e Birleşmiş Milletlere tam üyelik verilmesini destekleyen kararlarının hafife alınması anlamına geliyor."

Hamas, "İsrail Meclisinin bu suç niteliğindeki kararlarını, uygulamalarını durdurmak ve Filistin halkının tüm haklarına erişmesini sağlamak için uluslararası toplumun ciddi olarak harekete geçmesi gerektiğini" vurguladı.

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge 68'e karşı 9 oyla İsrail Meclisinde kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrail Meclisi'nin Filistin devletine karşı çıkan önergesini kınadı - Son Dakika

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