Hamas Lideri İsmail Haniye için Siyasilerden Başsağlığı Mesajları

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(ANKARA) - Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye için siyasiler, başsağlığı mesajı yayınladı.

Siyasiler Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Lideri Haniye için başsağlığı mesajı yayınladı. Öne çıkan mesajlar şöyle:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Hamas Lideri İsmail Haniye'nin alçak bir saldırı sonucunda şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Haniye, yalnızca Filistin mücadelesinin değil tüm İslam ümmetinin onur simgesi, vakarın cisimleşmiş haliydi. Ailesini bu uğurda kaybetmesine rağmen duruşundan ve cesaretinden hiçbir şey eksilmeyen Haniye'nin mücadelesine şahidiz. Şehadeti mübarek, mekanı cennet olsun! Kardeş Filistin halkının ve İslam aleminin başı sağolsun!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Gerçek liderler temsil ettiği toplumun kaderini paylaşanlardır. 2006 yılında ABD yönetimi dahil bütün dünyanın açık ve objektif seçim olarak ilan ettiği son Filistin seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak Başbakan olarak atanan, İsrail'in 2009, 2012 ve 2014 saldırılarında işgale karşı direnişe liderlik eden, son soykırımda üç çocuğu ve dört torunu başta olmak üzere yakın aile fertlerini kaybeden değerli dostum ve kardeşim İsmail Heniyye'nin şehadeti kendisinin uğruna hayatını verdiği Filistin halkıyla olan kader ortaklığının işaretidir. 2012 yılında İsrail uçakları Gazze'yi bombalarken evinde görüşüp oradan Şifa hastanesine gittiğimde onun cesaret ve metanetine şahit olmuştum. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti sonrası İstanbul'da görüştüğümüzde 'Onların diğer Filistinlilerden farkı yok, şehadetleri mübarek olsun' demişti. Geçtiğimiz hafta telefonda görüştüğümüzde de Gazze soykırımına ve Netanyahu'nun ABD kongresindeki konuşmasına karşı aldığım tavır için teşekkür etmişti. Bu sabah Halid Meşal ile görüştüm ve taziyelerimi ilettim. Cenazenin Cuma günü Doha'da kaldırılmasını planladıklarını iletti. Allah şehadetini kabul eylesin ve kahraman Gazze halkının zaferine vesile kılsın.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: İran'da gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye'nin siyonist İsrail tarafından Tahran'da şehit edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mücahit İsmail Haniye'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Kahraman Filistin halkına başsağlığı dilerim.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırı ile yalnızca Filistin'i değil, başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün İslam ülkelerini hatta insanlığı tehdit ettiğini ve barışın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Siyonist rejimin gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlara karşı harekete geçmeyen, birlik içerisinde somut adım atmayan Müslümanlar, artık nasıl bir terör örgütü ile karşı karşıya olduklarını görmeli değiller mi? Mutlak kötülük olan siyonizmin yıkılışı sadece bir zaman meselesidir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Ne yaparsa yapsın siyonist rejim yok olmaktan kurtulamayacak ve gerçekleştirdiği alçakça saldırılar Filistin Direnişini durduramayacaktır. Siyonist rejimin saldırıları karşısında bir dağ gibi sarsılmadan duran, her bir liderini/komutanını şehit verdikten sonra ancak azmi ve cesareti bilenen Direnişin yiğit evlatlarını selamlıyorum. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaktan geri durmayacağız. Şehadete erişen kardeşim İsmail Heniyye ve diğer bütün şehitlere Allah'tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize sabır diliyorum.