Hamas, siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşımayı düşünmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşımayı düşünmüyor

Hamas, siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşımayı düşünmüyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistinli direniş grubunun, Katar'daki siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşımayı düşünmediğini açıkladı. Merzuk, siyasi merkezin başka bir ülkeye taşınması durumunda Ürdün'ün tercih edileceğini belirtti. Nisan başında yapılan iddialarda Türkiye, Irak ve Suriye'nin adı geçmişti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Hamas ile ilgili herhangi bir karar olmadığını ifade etmişti.

29.04.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistinli direniş grubunun, Katar'ın başkenti Doha'daki siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşıyacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

İran'ın Arapça yayın yapan Al-Alam televizyonuna konuya ilişkin açıklama yapan Merzuk, Filistinli direniş grubunun, siyasi bürosunu Katar'dan taşımayı düşünmediğini bildirdi.

Merzuk, siyasi merkezin başka bir ülkeye taşınmasının şu an gündemde olmadığını, ancak böyle bir senaryoda bu ülkenin "Ürdün" olacağını aktararak, "Ürdün, Filistin direnişini destekleyen bir ülke ve Hamas, Ürdün hükümetiyle olumlu bir ilişki sürdürüyor." dedi.

Nisan başında Hamas'ın Doha'daki siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşımayı değerlendirdiği iddia edilmiş, söz konusu ülkeler arasında Türkiye, Irak ve Suriye'nin adı geçmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mescid el-Ensari ise Doha'nın, Hamas ile İsrail arasında yürüttüğü arabuluculuk rolüne ilişkin 23 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu konuda veya Hamaslı yöneticilerle ilgili herhangi bir karar yok." ifadesini kullanmıştı.

Ensari, Katar'daki Hamas ofisinin, iletişim kanallarını açmak amacıyla ABD'yle koordinasyon içinde kurulduğuna ve çok da başarılı olduğuna dikkati çekmişti.

Hamaslı yetkililerin istedikleri gibi ülkeye giriş çıkış yapabildiklerini aktaran Ensari, Doha'nın arabuluculuk rolüyle herhangi bir baskı kurmadığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Türkiye, Suriye, Ürdün, Katar, Irak, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşımayı düşünmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:34 Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı! Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:54:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşımayı düşünmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement