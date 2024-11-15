Hamas'tan Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan Ateşkes Çağrısı

Hamas\'tan Ateşkes Çağrısı

Hamas, Gazze'de ateşkese hazır olduğunu açıklayarak, ABD'yi İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

15.11.2024 18:12
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(ANKARA) - Hamas siyasi büro üyesi Bassem Naim, "örgütün Gazze'de ateşkese hazır olduğunu" belirterek, ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trumpİsrail'e "saldırganlığa son vermesi" için "baskı yapmaya" çağırdı.

Hamas siyasi büro üyesi Bassem Naim, Fransız haber kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Hamas, bir ateşkes önerisi sunulması ve İsrail tarafından buna saygı gösterilmesi koşuluyla Gazze Şeridi'nde ateşkese varmaya hazırdır. ABD yönetimini ve Trump'ı İsrail hükümetine saldırganlığa son vermesi için baskı yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Naim, "Hamas arabuluculara, kesin bir ateşkes ve Gazze Şeridi'nden askeri çekilmeye yol açacak, yerinden edilmiş insanların geri dönüşüne, esir değişimi için ciddi bir anlaşmaya, insani yardım girişine ve yeniden inşaya izin verecek her türlü öneriyi desteklediğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, ekim ayı ortasında yapılan son görüşmelerden bir anlaşma çıkmazken, Hamas kısa süreli bir ateşkes önerisini reddetmişti. İsrail ise, daha önce de daha uzun süreli ateşkes önerilerini reddetmişti. Buna göre, iki tarafın anlaşmazlıklarının Hamas'ın uzun vadeli geleceği ve İsrail'in Gazze'deki varlığı üzerinde yoğunlaştığı şeklinde yorumlanıyor.

İsrail'in Gazze Lübnan'a saldırıları daha da şiddetlenebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın ABD başkanlığını kazanmasıyla konumunu güçlendirdiği belirtilirken, İsrail'in hem Gazze hem de Lübnan'daki saldırılarının daha da şiddetlenmesine yol açabileceği söyleniyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 43 bin 764 Filistinlinin öldüğünü ve 103 bin 490 kişinin yaralandığını belirtti. Bakanlık, bunlardan 28 Filistinlinin son 24 saatlik raporlama döneminde öldürüldüğünü söyledi.

"Gazze'ye yardım erişiminin en düşük noktada"

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım erişiminin en düşük noktada olduğunu ve bölgenin kuzeyindeki bölgelere yardım ulaştırmanın neredeyse imkansız olduğunu" söyledi. Laerke, "Bizim bakış açımıza göre, bir insani yardım müdahalesinde aklınıza gelebilecek tüm göstergelerin hepsi yanlış yönde ilerliyor. Erişim en düşük noktada. Kaos, acı, umutsuzluk, ölüm, yıkım, yerinden edilme en üst noktada" diye konuştu.

İran, ateşkes müzakerelerinde Lübnan'ın alacağı her kararı destekliyor

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Laricani yaptığı basın toplantısında, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Lübnan'ın geçici başbakanı Necip Mikati ile Beyrut'ta görüştüğünü dile getirdi. Buna göre Laricani, İsrail'in Lübnan'a karşı yürüttüğü savaşta ateşkes sağlanması için Lübnan hükümeti ve Hizbullah arasında sürdürülen görüşmelerde alınacak her türlü kararın İran tarafından destekleneceğini söyledi. Laricani, görüşmede sonra, "Biz hiçbir şeyi sabote etmek istemiyoruz. Sorunlara bir çözüm bulmanın peşindeyiz" dedi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri: "1701 sayılı BM kararına bağlı olunması gerekiyor"

Berri'nin siyasi yardımcısı Ali Hassan Khalil de çarşamba günü Lübnanlı müzakerecilerin ABD elçisi Amos Hochstein ile ateşkes çerçevesi üzerinde ön mutabakata vardıklarını söylemişti. Khalil, bu önerinin Hochstein aracılığıyla İsrail tarafına iletildiğini söylerken, olası bir anlaşmanın, Lübnan ordusunun İsrail'le olan güney sınır bölgesini Lübnan Devleti dışında silah ve silahlı personelden arındırmasına yardımcı olmak amacıyla 2006 yılında kabul edilen 1701 sayılı BM kararına sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini belirtmişti. Khalil, Lübnan'ın ateşkese uyulmasının denetlenmesine ABD ya da Fransa'nın katılmasına itirazı olmadığını bildirmişti.

İsrail ise, kuzey İsrail'in "güvenliğini" sağlamak için Hizbullah'ın kuzey sınırından 18 mil uzaklıktaki Litani'nin kuzeyine çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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