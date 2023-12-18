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Hamas tarafından kaçırılan İsrailli kadın annesinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hamas tarafından kaçırılan İsrailli kadın annesinin öldüğünü açıkladı

Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı ve son esir takasında serbest bıraktığı İsrailli kadın, Hamas tarafından kaçırıldıkları araçta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu annesinin öldüğünü, kendisinin de yaralandığını açıkladı.

Hamas tarafından kaçırılan İsrailli kadın annesinin öldüğünü açıkladı
18.12.2023 - 20:50,
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Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı ve son esir takasında serbest bıraktığı İsrailli kadın, Hamas tarafından kaçırıldıkları araçta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu annesinin öldüğünü, kendisinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Kanal 12 televizyonunun yayımladığı röportajda, İsrailli esir, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki operasyonunu anlattı.

Kassam Tugayları savaşçıları tarafından bir tıra bindirildiklerini belirten İsrailli esir kadın, araca ateş açıldığını kaydederek, "Çok sevdiğim annem öldürüldü. Ben sırtımdan yaralandım ve kardeşim bacağından yaralandı." dedi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun " Gazze'ye giden traktörü durdurmak amacıyla ateş açtığını" öne sürdü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 127'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 459 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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