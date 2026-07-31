Hamas ve Filistinli Gruplardan Gazze İçin Ateşkes Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas ve Filistinli Gruplardan Gazze İçin Ateşkes Planı

Hamas ve Filistinli Gruplardan Gazze İçin Ateşkes Planı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve Filistinli gruplar, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını uygulamak için anlaştı.

KAHİRE/WASHINGTON, 31 Temmuz (Xinhua) -- Hamas ve Filistinli gruplar, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardı.

Mısır devlet televizyonunun cuma günkü haberine göre plan, silah envanterlerinin hazırlanması ve silahların depolanmasına yönelik kademeli bir süreci de öngörüyor.

Konu hakkında bilgi sahibi Mısırlı bir kaynağın verdiği bilgilere göre, silah envanterlerinin hazırlanması ve silahların depolanmasına yönelik kademeli ve sıralı sürecin denetimini ve uygulanmasını Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi üstlenecek.

Silah envanterlerinin hazırlanması sürecinin, komitenin Gazze Şeridi'ne girişinin ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılmasının ardından başlayacağı belirtildi.

Kaynak, komitenin Gazze'ye girişi, uluslararası güçlerin konuşlandırılması ve bölgede yeniden imar ve inşa çalışmalarının başlamasına ilişkin hükümlerin de anlaşmada yer aldığını kaydetti.

Hamas ve Filistinli gruplar, planı onayladıklarını arabuluculara bildirirken, tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasına bağlılıklarını teyit amacıyla arabulucuların da katılımıyla yakın zamanda Kahire'de bir toplantı düzenlenecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu'nun" Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda "tarihi bir anlaşmaya" vardığını söyledi.

Anlaşmanın yapılandırılmış aşamalar halinde hayata geçirileceğini kaydeden Trump, silahsızlandırma sürecinin tamamlanmasının ardından İsrail güçlerinin bölgeden çekileceğini belirtti. Trump, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'nin güvenliği konusunda sorumluluk üstlenmek üzere yeni kurulacak Filistin polis gücüyle birlikte çalışacağını da ifade etti.

Mısır basınının bildirdiğine göre, Hamas heyeti ve diğer Filistinli grupların temsilcileri, Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucuların katılımıyla Kahire'de görüşmeler yürütüyordu.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ve Filistinli Gruplardan Gazze İçin Ateşkes Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
2 çocuk babasıydı Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi 2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor
Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü Can havliyle kaçtı Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın 9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
Lahor’da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı Lahor'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
ABD’nin kripto para yasasına yeni engel ABD'nin kripto para yasasına yeni engel
O anların görüntüsü de ortaya çıktı: Manifest kızları bu şehre giremez O anların görüntüsü de ortaya çıktı: Manifest kızları bu şehre giremez
Erdek’te motosiklet kazası: Genç kız hayatını kaybetti Erdek'te motosiklet kazası: Genç kız hayatını kaybetti

10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
08:54
İspanya sınırında felaket Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
08:39
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir’de başlayan cehennem İzmir’e ulaştı
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı
08:34
Küçük Ceylan’ın son hali gündem oldu Görenler tanımakta zorlanıyor
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
08:16
Akaryakıtta yeni zirve Motorin fiyatı 84 TL sınırında
Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında
07:39
İspanya’yı sarsan göçmen akını Zorla evlere girmeye başladılar
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 10:53:36. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas ve Filistinli Gruplardan Gazze İçin Ateşkes Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.