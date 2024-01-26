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Hamas Yöneticisi: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir soykırımdır - Son Dakika
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Hamas Yöneticisi: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir soykırımdır

Hamas yöneticilerinden Basim Naim, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gıda, elektrik ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara izin vermediğini belirterek, bu durumu bir toplu, bilinçli soykırım olarak nitelendirdi. Naim, İsrail'in Filistin meselesiyle ilgili planları olduğunu ve Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sosyal medyanın eksikliği nedeniyle yeterince duyulmadığını söyledi.

Hamas Yöneticisi: İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları bir soykırımdır
26.01.2024 - 22:55,
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Hamas yöneticilerinden Basim Naim, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamında gıda, elektrik ve ilaç gibi gerekliliklere de izin vermediğine dikkati çekerek, "Bugün geldiğimiz noktada olayı anlatabileceğimiz tek bir kavram var, o da bu bir toplu, bilinçli soykırımdır." dedi.

ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneğinin Gazze'deki duruma ilişkin düzenlediği programda konuşan Naim, etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

Naim, İsrail'in, Birleşmiş Milletlerde (BM) tanındığı zaman, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin dönüşüne yönelik alınan kararların uygulanmadığını hatırlattı.

İsrail'in Filistin meselesiyle ilgili çeşitli planlarının olduğunu belirten Naim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bölge ülkeleriyle "iyileştirme süreci" kapsamında dünyaya Filistin'i "İsrail'in iç meselesi" olarak kabul ettirmeye çalıştığını vurguladı.

Naim, Gazze üzerinde 18 yıldır devam eden İsrail ablukasının oradaki insanların tamamını etkilediğini belirtti.

"İsrail, Gazze'deki insanlara hayvan gibi muamele etti"

Gazze nüfusunun çoğunluğunu çocukların ve kadınların oluşturduğunun altını çizen Naim, "İsrail, Gazze'deki insanlara tam anlamıyla hayvan gibi muamele etti." diye konuştu.

Naim, Gazze'nin, yıllardır süren ablukayla "açık hava hapishanesi" haline geldiğini söyledi.

7 Ekim süreci sonrasında İsrail'in 3 temel hedefi olduğunu belirten Naim, bunları "Gazze'de veya İsrail'e karşı direniş durumunda olan bütün hareketleri tam olarak yok etmek, Gazze'deki halkın tamamını farklı bölgelere göç etmeye zorlamak ve Hamas'ın esir aldığı kişileri kurtarmak" olarak sıraladı.

Naim, 7 Ekim sonrasında Gazze'nin yüzde 70'lik kısmının yok edildiğini kaydederek, okullar, kiliseler, camiler ve hastaneler gibi kamusal alanların İsrail tarafından hedef alındığının altını çizdi.

"Bu bir bilinçli soykırımdır"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamında, gıda, elektrik ve ilaç gibi gerekliliklere izin vermediğine dikkati çeken Naim, "Bugün geldiğimiz noktada olayı anlatabileceğimiz tek bir kavram var, o da bu bir toplu, bilinçli soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Naim, İsrail'in Gazze'ye yönelik süregelen saldırılarının sosyal medyanın eksikliği nedeni ile geçmiş dönemlerde fazla görülemediğini kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD), Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik açtığı soykırım davasına da değinen Naim, "Mazlum halkların sesi ilk defa dünyada duyulmaya başlandı." şeklinde konuştu.???????

Kaynak: AA
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