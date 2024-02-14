Hamile Eşini Öldüren Sanığa \'Haksız Tahrik\' İndirimi

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KONYA'da Yargıtay'ın, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) öldüren Ali Rıza Yüzer'e (36) verilen 23 yıl hapis cezasında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmaması gerektiğini belirterek bozduğu karar, Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme sanığa, yine 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulayarak aynı cezayı verdi. Sadife Yüzer'in ailesinin avukatı Buğra Büyükağaçcı, karar için yeniden Yargıtay'a itirazda bulunacaklarını ve dosyanın da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülüp, nihai karara bağlanacağını söyledi.

Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer, 16 Aralık 2020'de, 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i, karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle 5 el ateş ederek vurdu. Sadife Yüzer, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer ise sağlık ekiplerine haber verdi. Sadife Yüzer, gelen sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, tutuklandı. Yapılan DNA testinde Yüzer'in ölen bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan yargılanan Ali Rıza Yüzer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yüzer'in suçu 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğine kanaat getirip cezayı müebbet hapse indirdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Sadife Yüzer'in ailesinin avukatı, bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurup, karara itirazda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, cezayı fazla bulup, kararı bozarak dosyayı yeniden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yerel mahkeme yine aynı kararı verdi. Dosya, tekrar Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde geçen yıl 8 Haziran'da görülen duruşmada Ali Rıza Yüzer'e önce müebbet hapis cezası verildi. Heyet, "Maktulenin olayın hemen öncesinde sanığa 'Efe sadece senin çocuğun, diğerleri senden değil, karnımda olan çocuk da senden değil' sözünü söyleyip söylemediğinin olay anında, olay mahallinde sanık ve maktule dışında başkaca kimsenin bulunmaması karşısında bu sözün maktule tarafından söylendiği yönündeki sanık savunmasının aksinin ispatının mümkün olmadığı gerekçesiyle suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğini" belirtti. Heyet, ayrıca Yüzer'in 'yargılama sürecindeki davranışlarını' göz önünde bulundurarak 'iyi hal' indirimi uygulayıp cezayı 23 yıla düşürdü.

YARGITAY BOZDU, İSTİNAF YİNE AYNI KARARI VERDİ

Bu kararın ardından dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ali Rıza Yüzer'in cinayeti 'haksız tahrik' hükümleri olmadan işlediğine kanaat getirerek oy çokluğuyla yeniden yargılanması talebiyle dosyayı bölge mahkemesine gönderdi. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde bugün yeniden görülen duruşmada, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaat getiren heyet, müebbet hapis cezasına indirdi. Heyet, Yüzer'in yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürerek, aynı cezayı yeniledi.

"BİZİM İÇİN ACI BİR SÜREÇ"

Verilen 23 yıl hapis cezasını kabul etmediklerini söyleyen Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız, şunları söyledi:

"Ablam, eşi tarafından 7 aylık hamileyken pompalı tüfekle göğsünden vurularak vahşice katledildi. İstinaf mahkemesi, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' hükümlerini uygulayarak 23 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay'da verilen cezayı bozup 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmadan yeniden yargılama yapılmasını istedi. Bugün Bölge Adliye Mahkemesi yine aynı 23 yıl hapis cezası kararını verdi. Devletin adaletine güveniyoruz, ama bu süreç bizim için çok acı bir süreç. Şu an da annemin mahkemeden dahi haberi yok. Biz perişan durumdayız. Bu 23 yıl ceza verilmesi konusunda neden ısrar ediliyor. Yargıtay'a yeniden müracaat edeceğiz. İnşallah oradan doğru karar gelecek."

Sadife Yüzer'in ailesinin avukatı Buğra Büyükağaçcı, karar için yeniden Yargıtay'a itirazda bulunacaklarını ve dosyanın da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülüp, nihai karara bağlanacağını söyledi.

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