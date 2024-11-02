Hamsi Festivali\'nde Sağlıkçıların Özverisi Vurgulandı

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Pendik'te Hamsi Festivali'ne katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne değinerek "Depremde yeni doğan bebekleri kurtarmak için kuvözleri tutan hemşireleri hatırlayın. Kovid'de gecesini gündüzüne katıp, günlerce evine gitmeyen sağlıkçıları hatırlayın. Birkaç tane kanı bozuk, vicdansızı lütfen bizimkilerle karıştırmayın. O birkaç tane kanı bozuk çürük elmalar her yerde var. Biz de gereğini yapıyoruz" dedi.

Pendik Sahili'nde bulunan etkinlik alanında, sivil toplum kuruluşları ve belediye ortaklığında Hamsi Festivali gerçekleştirildi. Festivalde yöresel sanatçılar konser verdi, yaklaşık 3 ton hamsi dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Minder, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, çok sayıda dernek üyesi ve vatandaşlar katıldı. Bakan Memişoğlu'na Rize'nin simgelerinin resmedildiği bir tablo hediye edildi.

'TÜRK TOPLUMUNUN ŞU ANDA YÜZDE 65'İ KİLOLU, YÜZDE 25'İ OBEZ'

Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hamsi Festivali ismi güzel bir kere. Çünkü hamsi, sağlıklı besin. Esasında bizim için, Karadenizliler için, hamsi bir balık değildir. Çarşıya giderken Karadeniz'de, 'balık aldım, geliyorum' dediğinizde insanlar hamsi düşünmezler. ya istavrit düşünürler ya mezgit düşünürler. Hamsi balık değildir bizim içindir. Hamsi bizim esasında kültürümüzün bir simgesidir, bir besin kaynağımızdır, bir festival ismidir. Hamsi bizim için başka bir şey ifade eder. Hamsi aynı zamanda, dünyanın kütle olarak en çok fosfor olan balığıdır. Bunu çok insan bilmez. Çok faydalıdır. Ama şunu da söyleyeyim; biz iyi beslenmiyoruz toplum olarak. Türk toplumunun şu anda yüzde 65'i kilolu, yüzde 25'i obez, yani aşırı kilolu. Kilo ne demek? Kilo: kalp hastalığı, tansiyon demek. Kilo: eklem hastalığı, inme, kalp krizi, yorgunluk, uykusuzluk demek. Onun için kiloyu vereceğiz, düzgün besleneceğiz" dedi.

'BİRKAÇ TANE KANI BOZUK VİCDANSIZI LÜTFEN BİZİMKİLERLE KARIŞTIRMAYIN'

Bakan Memişoğlu, "Koronavirüsü dünyada örnek şekilde yöneten, hizmet veren sağlık çalışanlarına sahip çıkmanızı istiyorum. Biz sağlık çalışanları, kendimizi insanlığa adamış, gece gündüz insanlara iyilik edip onların derdine derman bulmaya çalışan insanlarız. Ben 20 senedir yöneticilik yapıyorum, 1,5 milyona yakın sağlık ordusu inanılmaz özverili çalışıyorlar. Depremde yeni doğan bebekleri kurtarmak için kuvözleri tutan hemşireleri hatırlayın. Kovidde gecesini gündüzüne katıp, günlerce evine gitmeyen sağlıkçıları hatırlayın. Birkaç tane kanı bozuk vicdansızı lütfen bizimkilerle karıştırmayın. O birkaç tane kanı bozuk, çürük elmalar her yerde var. Biz de gereğini yapıyoruz. Onları hem yakalıyoruz, cezalandırıyoruz hem de bekliyoruz. Bunu net söylüyorum. 1,5 milyon sağlık çalışanının gecesini gündüzüne katarak size hizmet ettiğini hiç unutmayın. Sizin için çalıştıklarını unutmayın. Öyle birkaç tane kanı bozuğu biz yakalatıyoruz. Gerektiği zaman cezasını da veriyoruz, her türlü denetlemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'SAĞLIKÇIYA ŞİDDETE DE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Sağlıkta bilgi ve teknoloji üretmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta illegaliteye, kötü muameleye kesinlikle tahammülümüz yok. Aynı zamanda sağlıkçıya şiddete de tahammülümüz yok. Biz bunlarla mücadele etmek için bu koltuktayız, buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Bizim için en önemli şey, 'bir insanın hayatını kurtaran herkesin hayatını kurtarmıştır' diyen felsefede ve inanıştayız. Onun için sağlıkla ilgili emin olun Türkiye, çok büyük yerlerde. Çok büyük yol kat ettik. Bundan sonra en büyük hedeflerimizden bir tanesi sadece sağlık hizmeti vermek değil, aynı zamanda sağlığın bilgisini üretmek, teknolojisini üretmek, bilgisi ile beraber dünyaya lider olmaktır" ifadelerini kullandı.