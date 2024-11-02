Hamsi Festivali'nde Sağlıkçıların Özverisi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamsi Festivali'nde Sağlıkçıların Özverisi Vurgulandı

Hamsi Festivali\'nde Sağlıkçıların Özverisi Vurgulandı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hamsi Festivali'nde sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını anlattı.

02.11.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te Hamsi Festivali'ne katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne değinerek "Depremde yeni doğan bebekleri kurtarmak için kuvözleri tutan hemşireleri hatırlayın. Kovid'de gecesini gündüzüne katıp, günlerce evine gitmeyen sağlıkçıları hatırlayın. Birkaç tane kanı bozuk, vicdansızı lütfen bizimkilerle karıştırmayın. O birkaç tane kanı bozuk çürük elmalar her yerde var. Biz de gereğini yapıyoruz" dedi.

Pendik Sahili'nde bulunan etkinlik alanında, sivil toplum kuruluşları ve belediye ortaklığında Hamsi Festivali gerçekleştirildi. Festivalde yöresel sanatçılar konser verdi, yaklaşık 3 ton hamsi dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Minder, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, çok sayıda dernek üyesi ve vatandaşlar katıldı. Bakan Memişoğlu'na Rize'nin simgelerinin resmedildiği bir tablo hediye edildi.

'TÜRK TOPLUMUNUN ŞU ANDA YÜZDE 65'İ KİLOLU, YÜZDE 25'İ OBEZ'

Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hamsi Festivali ismi güzel bir kere. Çünkü hamsi, sağlıklı besin. Esasında bizim için, Karadenizliler için, hamsi bir balık değildir. Çarşıya giderken Karadeniz'de, 'balık aldım, geliyorum' dediğinizde insanlar hamsi düşünmezler. ya istavrit düşünürler ya mezgit düşünürler. Hamsi balık değildir bizim içindir. Hamsi bizim esasında kültürümüzün bir simgesidir, bir besin kaynağımızdır, bir festival ismidir. Hamsi bizim için başka bir şey ifade eder. Hamsi aynı zamanda, dünyanın kütle olarak en çok fosfor olan balığıdır. Bunu çok insan bilmez. Çok faydalıdır. Ama şunu da söyleyeyim; biz iyi beslenmiyoruz toplum olarak. Türk toplumunun şu anda yüzde 65'i kilolu, yüzde 25'i obez, yani aşırı kilolu. Kilo ne demek? Kilo: kalp hastalığı, tansiyon demek. Kilo: eklem hastalığı, inme, kalp krizi, yorgunluk, uykusuzluk demek. Onun için kiloyu vereceğiz, düzgün besleneceğiz" dedi.

'BİRKAÇ TANE KANI BOZUK VİCDANSIZI LÜTFEN BİZİMKİLERLE KARIŞTIRMAYIN'

Bakan Memişoğlu, "Koronavirüsü dünyada örnek şekilde yöneten, hizmet veren sağlık çalışanlarına sahip çıkmanızı istiyorum. Biz sağlık çalışanları, kendimizi insanlığa adamış, gece gündüz insanlara iyilik edip onların derdine derman bulmaya çalışan insanlarız. Ben 20 senedir yöneticilik yapıyorum, 1,5 milyona yakın sağlık ordusu inanılmaz özverili çalışıyorlar. Depremde yeni doğan bebekleri kurtarmak için kuvözleri tutan hemşireleri hatırlayın. Kovidde gecesini gündüzüne katıp, günlerce evine gitmeyen sağlıkçıları hatırlayın. Birkaç tane kanı bozuk vicdansızı lütfen bizimkilerle karıştırmayın. O birkaç tane kanı bozuk, çürük elmalar her yerde var. Biz de gereğini yapıyoruz. Onları hem yakalıyoruz, cezalandırıyoruz hem de bekliyoruz. Bunu net söylüyorum. 1,5 milyon sağlık çalışanının gecesini gündüzüne katarak size hizmet ettiğini hiç unutmayın. Sizin için çalıştıklarını unutmayın. Öyle birkaç tane kanı bozuğu biz yakalatıyoruz. Gerektiği zaman cezasını da veriyoruz, her türlü denetlemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'SAĞLIKÇIYA ŞİDDETE DE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Sağlıkta bilgi ve teknoloji üretmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta illegaliteye, kötü muameleye kesinlikle tahammülümüz yok. Aynı zamanda sağlıkçıya şiddete de tahammülümüz yok. Biz bunlarla mücadele etmek için bu koltuktayız, buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Bizim için en önemli şey, 'bir insanın hayatını kurtaran herkesin hayatını kurtarmıştır' diyen felsefede ve inanıştayız. Onun için sağlıkla ilgili emin olun Türkiye, çok büyük yerlerde. Çok büyük yol kat ettik. Bundan sonra en büyük hedeflerimizden bir tanesi sadece sağlık hizmeti vermek değil, aynı zamanda sağlığın bilgisini üretmek, teknolojisini üretmek, bilgisi ile beraber dünyaya lider olmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Festival, Politika, Güncel, Pendik, Kültür, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamsi Festivali'nde Sağlıkçıların Özverisi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 Hatay’da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı
18:54 Canlı Anlatım Kıran kırana maçta ikinci yarı başladı Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta ikinci yarı başladı
17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derbiye damga vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derbiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
07:24 Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar
03:49 İnegöl’de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı İnegöl'de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 20:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hamsi Festivali'nde Sağlıkçıların Özverisi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.