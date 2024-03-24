Hamza Dağ: İzmir\'in potansiyelini harekete geçireceğiz

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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, engelleme çabalarına rağmen İzmir'in potansiyelini harekete geçireceklerini söyledi.

Hamza Dağ'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dağ, Balçova'da Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Dağ, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine 1 hafta kaldığına işaret ederek, İzmir'de bu sefer hizmet ve projelerin kazanacağını belirtti.

Hamza Dağ, 11 ana başlıkta projelerini açıkladığı lansmana değinerek, "Sadece o lansmanda değil o lansmandan sonra 2 tarım lansmanı, gençlik lansmanı yaptık. 8 Mart'ta kadın ve aile lansmanı yaptık. Yani biz İzmir'e şunu diyoruz; kardeşim, biz İzmir'e hizmetçi olmaya talibiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'in kronik sorunlarının artık 5 yıl daha ötelenme şansının olmadığını belirten Dağ, "Yerel seçimi gelin projeler üzerinden tartışalım. Neredeyse bütün adaylara 60 gündür yalvarıyorum. Projelerinizi konuşun, projelerimizi tartışalım, projelerin üzerinden gidelim. Çünkü 4,5 milyon İzmirli yerel yönetimlerden hizmet bekliyor. Evet birileri bir şeyler yapacak belki ama palyatif çözümlerle netice alabilmeniz mümkün değil. Fakat ısrarla ve ısrarla seçim atmosferini farklı yere çekme gayretleri var. Bizi oraya çekemeyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Dağ, tek derdinin İzmir'e hizmet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İzmirli, arabaların alt takımlarını yaptırmaktan yorulmuş. Yollarda araçlar kavislerden kaçarak gider noktada. İzmirli bunların tamir edilmesini bekliyor. 1 Nisan'dan itibaren hızlıca bunlara başlayacağız. Bu şehir Ege'nin incisi, lokomotifi olmak zorunda. Ege bölgesinin lideri olursa bundan Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale kazanır. Daha ötesinde ise Türkiye kazanır. İzmir'in potansiyelini harekete geçirmemek için çabalayanlara rağmen İzmir'in potansiyelini her şeye rağmen harekete geçireceğiz."

Programa, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Soner Erkan Yıldız, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin, Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu da katıldı.