Hamza Dağ: İzmir\'in potansiyelini harekete geçireceğiz

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, engelleme çabalarına rağmen İzmir'in potansiyelini harekete geçireceklerini söyledi.
Hamza Dağ'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dağ, Balçova'da Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.
Dağ, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine 1 hafta kaldığına işaret ederek, İzmir'de bu sefer hizmet ve projelerin kazanacağını belirtti.
Hamza Dağ, 11 ana başlıkta projelerini açıkladığı lansmana değinerek, "Sadece o lansmanda değil o lansmandan sonra 2 tarım lansmanı, gençlik lansmanı yaptık. 8 Mart'ta kadın ve aile lansmanı yaptık. Yani biz İzmir'e şunu diyoruz; kardeşim, biz İzmir'e hizmetçi olmaya talibiz." ifadelerini kullandı.
İzmir'in kronik sorunlarının artık 5 yıl daha ötelenme şansının olmadığını belirten Dağ, "Yerel seçimi gelin projeler üzerinden tartışalım. Neredeyse bütün adaylara 60 gündür yalvarıyorum. Projelerinizi konuşun, projelerimizi tartışalım, projelerin üzerinden gidelim. Çünkü 4,5 milyon İzmirli yerel yönetimlerden hizmet bekliyor. Evet birileri bir şeyler yapacak belki ama palyatif çözümlerle netice alabilmeniz mümkün değil. Fakat ısrarla ve ısrarla seçim atmosferini farklı yere çekme gayretleri var. Bizi oraya çekemeyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Hamza Dağ, tek derdinin İzmir'e hizmet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İzmirli, arabaların alt takımlarını yaptırmaktan yorulmuş. Yollarda araçlar kavislerden kaçarak gider noktada. İzmirli bunların tamir edilmesini bekliyor. 1 Nisan'dan itibaren hızlıca bunlara başlayacağız. Bu şehir Ege'nin incisi, lokomotifi olmak zorunda. Ege bölgesinin lideri olursa bundan Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale kazanır. Daha ötesinde ise Türkiye kazanır. İzmir'in potansiyelini harekete geçirmemek için çabalayanlara rağmen İzmir'in potansiyelini her şeye rağmen harekete geçireceğiz."
Programa, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Soner Erkan Yıldız, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin, Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hamza Dağ: İzmir'in potansiyelini harekete geçireceğiz - Son Dakika
Şırnak-Hakkari kara yolunun 14-15 kilometreleri arasında çökme meydana gelmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yol üzerinde çökmeler ve çatlaklar oluştuğu belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ise hafif taşıtlar için Ortabağ Köyü içerisindeki alternatif yolun kullanılabileceğini duyurdu.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Lalapaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Demirel'in evinde ölü bulundu. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demirel'in öldüğü belirlendi. Ceset, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Rusya'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, terör eylemlerinin durdurulması için büyük mücadele gerektiğini belirtti. Turan ayrıca, Türkiye'nin reformlara, adımlara ve çalışmalara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Geyikli beldesinin potansiyelini artıracak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken evde geniş çaplı hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı dirft pisti açıldı. Dirft pilotlarının gösterileri FPV dron ile görüntülendi.
Sanatçı Eşref Ziya Terzi, Zeytinburnu'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konserde Terzi, belediyelerin ramazana özel düzenlediği etkinliklerin kültür ve sanata katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Terzi, yeni bir sinema filmi çekeceklerini ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Konserde ise Terzi'nin sevilen eserleri seslendirildi.
Kahramanmaraş'ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 18 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Ortabağ köyü güzergahında iki tünel arasındaki yolda heyelan meydana geldiği belirtildi. Yol trafiğe kapatılmış ve alternatif yol belirlenmiştir.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin güçlü olması için çalıştıklarını ve terörle mücadelede başarılı olduklarını belirtti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayi alanında büyük mesafeler katettiğini ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?