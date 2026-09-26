Han Zheng, Gana ile madencilik ve yeşil enerjide işbirliğini ilerletmek istedi

NEW YORK, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, geleneksel dostluğu ilerletmek, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak, tatbiki işbirliğini genişletmek ve Çin- Gana stratejik ortaklığını istikrarlı biçimde derinleştirmek üzere Gana ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Han, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında cuma günü Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ile bir araya geldi.

Han, iki ülkenin eski nesil liderleri tarafından kurulan Çin-Gana dostluğunun, zamana yenik düşmediğini belirtti.

Çin ve Gana'nın Küresel Güney'de birlik, kendi kendine yeterlik, kalkınma ve yeniden canlanmayı teşvik etme konusunda geniş bir ortak zemine sahip olduğunu belirten Han, iki tarafı da yeni koşullar altında birbirlerini kararlılıkla desteklemeye ve dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

Han, madencilik, yeşil enerji, mesleki eğitim ve gençlerin gelişimi gibi alanlarda Gana ile işbirliğini ilerletmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Han, Gana'ya Çinli şirketlerin ülkede yatırım yapması ve faaliyet göstermesi için elverişli bir iş ortamı sağlamaya devam etme ve karşılıklı fayda ve ortak kalkınmayı daha iyi gerçekleştirmek üzere sıfır gümrük vergisi politikasından tam ve etkin şekilde yararlanma çağrısı yaptı.

Mahama ise Gana-Çin ilişkilerinin derin bir tarihsel temele dayandığını ve Gana'nın yıllar boyunca Çin'in değerli desteği ve yardımını içtenlikle takdir ettiğini söyledi.

Mahama, her daim tek Çin politikasına bağlı kaldıklarını ve ticaret, yatırım, madencilik ve imalat gibi alanlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi ve ikili ilişkileri sürekli olarak zenginleştirmek üzere halklar arası etkileşimi artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Çin'in küresel inisiyatiflerini desteklediklerini ve Çin ile çok taraflı koordinasyonu derinleştirmeye ve Afrika Birliği çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirten Mahama, iki tarafın da daha adil ve daha hakkaniyetli bir uluslararası düzeni ortaklaşa destekleyeceğini sözlerine ekledi.