Hasanoğlan\'da Köy Enstitüleri\'nin kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenlendi

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(ANKARA) - Ankara Hasanoğlan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma merkezleri Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümünde Atatürk Fen Lisesi Açık Hava Tiyatrosu'nda etkinlik düzenlendi. Eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Bugün bize emanet edilen 21 Köy Enstitüsü'nün koruma kurulu kararına rağmen yıkmaya çalışanlar var" dedi.

Elmadağ Belediyesi ve Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği, Türkiye'nin aydınlanmasının en önemli adımlarından biri olan ve 1954 yılında kapatılan Köy Enstitüleri'nin kuruluş 84. yıl dönümünde, Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Açık Hava Tiyatrosu'nda bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, köy enstitülerinin ilk temelinin Eskişehir'de Çifteler Köy Enstitüsü'yle atıldığını belirtti. Kaya, "Aslında Mustafa Necati'nin attığı ilk adımdan başlamak gerekiyor. Köylerde okuma yazma bilmeyen daha Kurtuluş Savaşı bitmeden Mustafa Kemal eğitimcilerle birlikte bir mücadeleye başlıyor. Diyor ki; 'Kurtuluş Savaşı'nı zaten kazanırız önemli olan cehalete karşı yürütülecek savaşı nasıl kazanacağız.' İşte bunun içinde 1921 yılında Ankara'da 15 Temmuz-21 Temmuz tarihleri arasında 243 muallim ve muallimelerle birlikte eğitim çalıştayını başlatıyor. Eğitim Şurası'nın temel o dönem atılıyor" dedi.

"Bugün bize emanet edilen 21 Köy Enstitüsü'nü koruma kurulu kararına rağmen yıkmaya çalışanlar var" diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Onlar köy enstitüsü ideolojisini yok etmek için çok mücadele ettiler, başaramadılar. İdeolojiyi yok edemeyenler, tarihi bizim hafızamızdan silemeyenler, binalarımızı, eserlerimizi yarattığımız değerlerimizi, bir bir çürümeye terk ediyorlar. Kepirtepe'den buraya gelen genç öğrenciler, çocuklar burada kim daha önce bitirecek binayı diye hiç uyumadan caminin içinde yatıp sabah ezanından önce kalkıp kendi temellerini eşen öğrencilerdi. Yani Kırklareli'nden, Kepirtepe'den buraya gelip kazma vuran öğrencilerin bize bir mirası burası."

Konuşmaların ardından folklor ekiplerinin gösterileri izlendi.