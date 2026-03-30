Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

30.03.2026 15:46
"Taciz" iddiası sonrası görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturmanın müştekisi olan ve hafta sonu trafik kazası geçiren 16 yaşındaki kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü Adem Hasbaş’ın çalıştığı iş yerinin sahibinin, Hasbi Dede’nin eski eniştesi Osman Akkoyun olduğu ortaya çıktı.

Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan, önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki kız çocuğu T.T., tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Adem Hasbaş (23) tutuklanırken, kaza öncesi sanal medyada T.T.’nin ailesine yönelik tehdit paylaşımı yapan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GECE YARISI TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye çarptı. Kazada T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ davasının mağduru olan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Muhabir Burak Doğan'ın haberine göre; kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de “Ziyade Restoran“da çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.

KAZA GÜNÜ TEHDİT PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Öte yandan kaza günü 2 takipçinin, sanal medya hesaplarından T.T. ve ailesine yönelik tehdit paylaşımlarında bulunduğu, kaza sonrası bu paylaşımları kaldırdığı tespit edildi. T.T.’nin sırtı dönük fotoğraflarının yanı sıra ‘Hasbi başkana yaptıklarınızın hesabını ortaklarınla beraber ödeyeceksiniz’, ‘Hasbi başkana bu kumpası kaç paraya kurdunuz’, ‘Haberlerde mağdur pozu verecek kadar sahtekarsınız’ şeklinde yazılı paylaşımları yapanların yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta, sanal medyada T.T. ile yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılmış, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilmişti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
