Hatay'da baba ve engelli kızının ölümünde zehirlenme şüphesiyle numune alındı

DEPREMDE EŞİ VE DİĞER KIZINI KAYBETMİŞ

Hatay'da yüzde 40 zihinsel engelli kızı Havva Büşra Kural ile evde cansız bedeni bulunan Mustafa Kural'ın 6 Şubat 2023 depremlerinde oturdukları evin yıkılması sonucu eşi Bedriye Kural ile diğer kızları Tuğba Kural'ı kaybettiği, aileden geriye sadece bir kız çocuğunun kaldığı belirtildi. Baba ile kızın zehirlenmiş olma ihtimalini değerlendiren ekiplerin evden numune aldıkları kaydedildi.