Hatay'da Defne Yağı Üretimi Gelir Kaynağı Oluyor - Son Dakika
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Hatay'da Defne Yağı Üretimi Gelir Kaynağı Oluyor

Hatay\'da Defne Yağı Üretimi Gelir Kaynağı Oluyor

Hatay'da doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından elde edilen yağ, litresi 400 liraya alıcı buluyor. Bölge halkı tarafından üretilen defne yağı, kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, ayrıca ağrılara iyi geldiği düşünülüyor.

16.11.2024 12:28  Güncelleme: 12:30
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HATAY'da doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından, bölge halkı tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen yağ, litresi 400 liraya alıcı buluyor. Gelir kaynağı olan defne yağı, kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, ağrılara iyi geldiği de düşünülüyor.

Kentte bir ilçeye ismini veren, doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından meyve hasadı devam ediyor. Bölge halkına gelir kaynağı olan meyveler toplandıktan sonra kazanlarda kaynatılarak yağı çıkarılıyor. Litresi 400 liraya alıcı bulan ve pazar sorunu yaşamayan yağlar, kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor. Yağın ağrılara da iyi geldiği düşünülüyor.

Çocukluğundan bu yana ailesiyle defne yağı üreten Adem Doğan (44), defnenin yağ yolculuğunun emek gerektiren bir süreç olduğunu anlattı. Doğan, "Topladığımız meyveleri büyük kazanlarda pişiriyoruz ve daha sonra süzgeçten geçirip eziyoruz. Çıkan su ve yağı bir kez daha kaynatıyoruz. Kaynama işleminden sonra kazanın altını kapatıp suyun çökmesini bekliyoruz. Ardından yüzeyde kalan yağı alıyoruz" diye konuştu.

'SABUNUNU ÇOK KULLANIYORLAR'

Defne yağı üretiminin bölge halkında bir gelenek olduğunu söyleyen Doğan, "Biz bu işi dedelerimizden, babalarımızdan öğrendik. Onlar da atalarından öğrenmişler. Çocukluktan itibaren üretimin içindeyiz. Gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Bu yağ iç piyasada kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, yurt dışında parfümeride de kullanılıyormuş. Ortopedik ağrılara çok iyi geldiğini söylüyorlar. Genelde sabununu çok kullanıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Defne, Hatay, Son Dakika

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