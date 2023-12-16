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Hatay'da Deprem Konutları Yapımı Hızla Sürüyor - Son Dakika
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Hatay'da Deprem Konutları Yapımı Hızla Sürüyor

Hatay'da 33 noktada deprem konutlarının yapımı hızla sürerken yıl sonunda 6 bin 979 evin hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı Hatay'da hayata dönüş çalışmaları devam ediyor.

16.12.2023 - 15:14,
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HATAY'da 33 noktada deprem konutlarının yapımı hızla sürerken yıl sonunda 6 bin 979 evin hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı Hatay'da hayata dönüş çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda konteyner ve çadır kentlerde yaşamlarını sürdüren depremzedeler için kentte 33 noktada yeni deprem konutları inşa ediliyor. Toplam 45 bin 186 bağımsız etabın yapımı sürerken yıl sonuna kadar 6 bin 979 ev, hak sahiplerine teslim edilecek.

DHA EKİBİ ÖRNEK DAİREYİ GEZDİ

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı açıklamada deprem konutlarının belirli bir kısmının yapımının tamamlandığını vurgularken DHA ekibi ise Kırıkhan ilçesindeki yeni deprem konutlarının şantiyesini girdi. DHA ekibi, yapımı tamamlanmış örnek daireyi gezerek depremzedelerin anahtar teslim şeklinde alacakları yeni yuvalarını görüntüledi. 3 oda 1 salon şeklinde tasarlanan evlerin belli aralıklara hak sahiplerine teslimi devam edecek.

Hatay\'da Deprem Konutları Yapımı Hızla Sürüyor
Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Hatay, DHA, Son Dakika

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