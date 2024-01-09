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Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazetecilerin anıları yaşatılıyor - Son Dakika
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Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazetecilerin anıları yaşatılıyor

Hatay'da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden gazetecilerin anıları, basın mensupları tarafından yaşatılıyor. Depremde yıkılan medya binalarının yerine prefabrik ofisler kurularak gazetecilerin çalışmaları sürdürülüyor. Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, gazetecilerin işlerine devam etmeleri için girişimlerde bulunduklarını belirtti. Hatay Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Talip Köleoğlu ise afetin ardından görevlerini sürdürdüklerini ve gazetecilerin sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Depremde hayatını kaybeden gazetecilerin mezarları da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde ziyaret edilecek.

Hatay\'da depremde hayatını kaybeden gazetecilerin anıları yaşatılıyor
09.01.2024 - 11:28,
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Depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da, yakınlarını ve meslektaşlarını yitiren basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk karşılıyor.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların en çok etkilediği kentlerin başında yer alan Hatay'da gazeteciler, kentteki büyük yıkıma rağmen görevlerini sürdürüyor.

İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli de dahil 10 meslektaşını kaybeden basın mensupları, acılarını kenara bırakıp kamuoyunu bilgilendirmek için çaba gösteriyor.

Merkez Antakya ilçesindeki gazeteciler, 25 medya binasında yıkım veya ağır hasar meydana gelmesi nedeniyle mesailerine prefabrik ofislerde devam ediyor.

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, AA muhabirine, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk geçirdiklerini söyledi.

Depremin acısının taze olduğunu belirten Otuzbir, "Hatay Basın Cemiyeti olarak depremde iş yerlerini kaybeden gazeteci arkadaşlarımızın işlerine prefabrik ofislerde başlamaları noktasında girişimlerde bulunduk. Antakya ilçesindeki 25 prefabrik ofiste basın mensuplarımız faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.

Otuzbir, yaşamını yitiren gazetecilerin anılarını yaşatmak için çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini anlattı.

"Şartlar ve koşullar ne olursa olsun görevimizi devam ettireceğiz"

Afette anne ve babasını kaybeden, yıkılan binadan ailesiyle yaralı kurtulan Hatay Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Talip Köleoğlu da yaşadıkları acının tarifinin olmadığını dile getirdi.

Köleoğlu, depremin ardından işinin başına geçtiğini ifade ederek, "Görevimiz gereği acımızı bir kenara koymak zorunda kaldık. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek, bizler gibi depremzedelerin sesi olmak için afetin ilk gününden itibaren görevimizin başındayız. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun görevimizi devam ettireceğiz. Biz buradayız, 11 aydır memleketimizden ayrılmadık. Burada olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Köleoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, afette yitirdikleri gazetecilerin mezarlarını ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

"Şehir dışındaki vatandaşlarımızı buraya dönmeye davet ediyoruz"

Depremde hasar alan evinden çıktıktan sonra kalp krizi geçiren Aras Medya İmtiyaz Sahibi Adem Karagöz de tedavisinin ardından işinin başına döndüğünü söyledi.

Karagöz, Hatay'daki gelişmeleri duyurmak için kentte kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Umarız Hatay, en kısa zamanda yeniden normale dönecektir. Devletimizin kentte yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Şehir dışındaki vatandaşlarımızı da en kısa sürede buraya dönmeye davet ediyoruz. Depremde yaşamını yitiren gazeteci arkadaşlarımızın anılarını yaşatmak, onların bıraktığı işleri tamamlamak için buradayız. Onların anılarını hem bireysel hem de Hatay Basın Cemiyeti olarak yaşatmaya devam ediyoruz."

Kentte görev yapan gazeteciler Burak Milli, İzzet Nazlı, Fatma Şan, Hasan Seid Okay, Ayşe Figen Arlı, Neşet Alkan, Erhan Yılmaz, Gökhan Aklan, Mehmet Tekin ve Berkay Atay, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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