Kavga eden kadınları polis güçlükle ayırdı
Kavga eden kadınları polis güçlükle ayırdı

17.10.2025 23:19
Kavga eden kadınları polis güçlükle ayırdı
Hatay İskenderun'da iki kadın cadde ortasında birbirlerine küfrederek kavgaya tutuştu. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekerken, polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Uzun uğraşların ardından kelepçe takılan kadınlar emniyete götürüldü.

Hatay'da aralarında çıkan tartışmada saçlarını çekerek birbirine saldıran iki kadını polis güçlükle ayırdı.

KADINLAR CADDE ORTASINDA KÜFRETMEYE BAŞLADI

Olay, akşam saatlerinde İskenderun ilçesindeki Savaş Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kadın cadde ortasında yüksek sesle küfürleşerek tartışmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bir iş yerine taşındı.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Burada bulunan başka bir kadına da saldıran bu kişiler, birbirlerine saçlarını çekerek saldırmaya devam etti. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan ancak başarılı olamayan çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri de kavga eden kadınları ayırmakta güçlük çekti.

Uzun uğraşlar sonucu zorlukla kelepçe takılan ve alkollü olduğu düşünülen kadınlar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

