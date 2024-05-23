(HATAY) - Hatay'da Rezerv Alanı Kararına Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
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(HATAY) - Hatay'da Rezerv Alanı Kararına Tepkiler Sürüyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkisinin en fazla hissedildiği Hatay'da yurttaşlar, rezerv alanı kararına tepkilerini dile getiriyor. Rezerv alandaki yapıların boşaltılması tebligatı gönderilen Hataylılar, kendilerinin lehine bir durum olmadığını belirtiyor. Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki yurttaşlar, mahalle toplantıları düzenleyerek tepkilerini dile getiriyor. Rezerv alanı kapsamına alınan bölgelerle ilgili bilgilendirme toplantılarında, halka gerçek yasayı anlatmadıkları ve yalan söyledikleri iddia ediliyor. Yurttaşlar, rezerv alanı istemediklerini ve evlerini kendilerinin yapabileceklerini ifade ediyor. Evleri hasar almayan yurttaşlar ise rezerv alanı kararını kabul etmediklerini belirtiyor. Bir yurttaş ise rezerv alanı içinde yer almak istemediğini ve huzurunu elimden alınmasını istemediğini dile getiriyor.

23.05.2024 19:29
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(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkisinin en fazla hissedildiği Hatay'da yurttaşlardan 'rezerv alanı' kararına tepkiler sürüyor.

Rezerv alandaki az ve orta hasarlı yapıların boşaltılması tebligatı gönderilen Hataylılar, ortada kendilerinin lehine bir durum olmadığını belirtiyor. Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki yurttaşlar rezerv alanı kapsamına alınan bölgelerle ilgili mahalle toplantıları düzenleyerek, tepkilerini dile getiriyor.

Ürgen Paşa Mahallesi sakinlerinden biri toplantıda şu görüşleri ifade etti:

"Rezerv ile ilgili Kasım ayında bir yasa çıkardılar. Bakan, bakan yardımcısı, bütün bürokratlar ve bütün siyasiler bu yasa ile ilgili tek kelime etmiyor. Çıkıp halkı bilgilendirme toplantılarında eski afet yasasından örnekler veriyorlar. Eski yasada 18 yıl faizsiz, 2 yıl ödemesiz gibi şeyler var. 7269 sayılı Afet Yasası'nı bütün ayrıntılarıyla anlatıyorlar ama bu rezerv o yasaya göre değil. Kasım ayında çıkan 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre yapılacak. Dolayısıyla maalesef resmi görevliler, başta bakan ve bakan yardımcıları olmak üzere hepsi halka yalan söylüyorlar, gerçek yasayı anlatmıyorlar. Aylardır bunun için koşturuyoruz, bizim öğrendiğimiz şöyle bir şey var, 'Her kim rezerve evet diyorsa iki seçenek var, ya rezervi bilmiyor, anlatılan şeylere kanmıştır iyi bir şey zannediyor ya da mutlaka bundan çıkarı var cebine bir şey giriyor.' Başka bir yol yok. Rezerv ilan ettikten sonra bunlar diyor ki herhangi bir gerekçe ile afet ve benzeri meselelerle bir bölgeyi rezerv ilan ediyor. Rezerv ilan ettikten sonra 30 gün içerisindeki bütün tapular iptal ediliyor. Sizin tapularınız artık size ait değil, hazineye ait. Sonra diyor ki 'Ben buradaki bütün parselleri iptal edeceğim, bütün binaları yıkacağım.' Sen diyorsun ki 'ama benimki sağlam.'  O diyor ki 'Ben şehri bütünlüklü yapacağım için bunlar benim projemi bozar.' Onun için hasarlı hasarsız bakmaksızın sağlam ya da çok hasarlı bakmaksızın bütün binaları yıkacaklar."

Bir başka mahalleli de "Rezerv alan istemiyoruz. Kendi evimizi yerinde bıraksınlar biz kendimiz yaparız. Alındı mı yerlerimiz, şu an fiyat belli değil. Milyonlardan bahsediliyor. Zaten yok. Evlerimiz gitti, canlarımız gitti. Hiçbir şekilde biz rezervi istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Depremde evinin hasar almadığını söyleyen bir yurttaş da "Bizim apartmanımız sağlamdı. 9 daire var, 9 aile oturuyor içinde. Biz nereye gideceğiz? Malımız yok, mülkümüz yok, toprağımızı aldılar. Rezerv alan olmasını istemiyoruz, kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

"Bu yaşımda beni dışarı atmasınlar"

Bir diğer yurttaş da şunları söyledi:

"Ev yıkıldı, deprem oldu, ne kameraya çıktık ne bir şey istedik devletimizden. Ne yardım istedik, ne para ne pul istedik. Bir şey istemedik. Evim yıkıldı, ben evimi elimle yıktım. Bundan sonra arkadaşlar, dostlar, akrabalar bize yardım ettiler. Ne yedim, ne içtim kendime prefabrik bir ev yaptım. Dediler ki ruhsatsız. O zaman ruhsat yoktu. İmkanım olsaydı yapardım. Şimdi devletim rezerv içine almış 2 metresini. Ben rezerv alan içerisine girmek istemiyorum. Beni rezerv alan kapsamından çıkarsınlar. Ben bu yaşım başımla kimin koltuğuna gideyim. Kim beni idare eder. Beni bu yaşımda dışarı atmasınlar. İsterlerse beni öldürsünler, gömsünler başkasını sevindirsinler. Benim tek bir tapudur, kimsenin hakkı yoktur. Devletime, Cumhurbaşkanı'ma yalvarıyorum. Konak, daire istemiyorum, para pul istemiyorum. Bir kümes olsun, huzurum mutluluğum olsun, mutluluğumu elimden almasınlar. Huzurumu elimden almasınlar, istemiyorum."

(HATAY) - Hatay\'da Rezerv Alanı Kararına Tepkiler Sürüyor
Kaynak: ANKA

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