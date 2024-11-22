Hatay Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Hatay Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor

Hatay Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Hatay'ın Uzun Çarşı'sını yeniden inşa etmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Tarihi çarşıda 131 dükkan ve iş yeri inşa edilecek.

22.11.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız" dedi.

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Binlerce konutun yanı sıra şehir merkezindeki asırlık yapılar, Uzun Çarşı, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddeleri gibi kentin simge noktaları depremde yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Hataylı depremzedelerin talepleri üzerine verdiği talimatla, Uzun Çarşı esnafı, prefabrik çarşıya taşındı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da Uzun Çarşı, Kemalpaşa ile Kurtuluş caddelerinde yeniden inşa çalışmalarına başladı. Tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesi 4 Ekim'de yapıldı. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında, 6 bin 441 metrekarelik alanda 3 ada içinde Antakya mimarisine uygun 131 dükkan ve iş yeri inşa edilecek. Bölgede sondaj çalışmaları başladı. İş yerleri zemin artı 1 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatlar sürüyor. 7 etapta 426 dükkanın inşasına başlandı. Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda 54 dükkan ve 47 konut inşa edileceği bildirildi.

'UZUN ÇARŞI'YI AYAĞA KALDIRIYORUZ'

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgeden görüntüler paylaşarak, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.

'YAYLADAĞI TAŞI KULLANILIYOR'

Kurum'un paylaştığı videoda değerlendirmelerine yer verilen Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Ceylan, "Dükkanlarımız, avlu şeklinde inşa edilip, çift girişli olacak. Bakanımız Murat Kurum'un şehri yansıtan malzemelerin kullanılması ve kültürünü de bu şekilde ihya edilmesine yönelik talimatları olmuştu. Biz de Hatay'a özgü Yayladağı taşını cephe kaplamalarında kullanıyoruz. Ticaret erbaplarımız çarşıya döndüğünde o havayı teneffüs edecek" dedi.

'HER ŞEYİN DAHA GÜZEL OLACAĞINA EMİNİM'

Prefabrik çarşıda ticarete devam ettiklerini anlatan esnaf Uğur Yılmaz da "Hayata tutunmaya, yeniden doğmaya başladık. Konteyner dükkanlarımızın çarşının hemen yanı başında olması bizim için çok avantajlı oldu. Bu lokasyonda çarşının nasıl ilerlediğini gözlerimizle gördüğümüz için o konuda kalbimiz çok müsterih ve rahat. Elbette ki çalışmalar zaman alıyor. Bir ekmeği bile yerken çiğneyerek yutuyoruz. İllaki koca bir lokmayı yutmak çok zordur. Bu da bunun gibidir. Birazcık sabır, birazcık hoşgörüyle her şeyin daha güzel olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Çarşı esnafı Uğur Öztürk ise Bakan Kurum'un bölgeye gelerek esnafla sık sık istişarelerde bulunduğunu belirterek, "Bizlerden fikir aldılar. Vatandaşımızın çok daha memnun olacağı bir ortamı kesinlikle yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

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