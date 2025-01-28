Hataylı İtfaiye Eri, Konya'daki Çöken Binada 6 Şubat Anılarını Yaşadı

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Hatay'da 6 Şubat depremlerinden kurtuldu, Konya'da yıkılan binada o anları yaşadı

Konya'da çöken binada 3 kişinin kurtarıldığı çalışmalarda görev yapan Hataylı itfaiye eri Enes Kılıç:

"Manzara beni 6 Şubat depremlerinin olduğu o ana götürdü"

KONYA - Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı binada enkaz altında kalan 3 kişinin sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinde görevli olan ve 6 Şubat depremine memleketi Hatay'da yakalanan itfaiye eri Enes Kılıç, gördükleri manzaranın kendisini 6 Şubat depremlerinin olduğu o ana götürdüğünü söyledi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan ve Ahmet Muhammed Cedan arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ kurtarıldı

Enkazda, Turki Muhammed Cedan ve eşi Emine Mustafa hayatını kaybetti. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, zamanla yarışarak yaralı 3 kişiyi 5 buçuk saatte kurtardı.

"İnsani duygularınızı da yitiremiyorsunuz"

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına katılan ve o anlarda yaşadığı duyguları anlatan 6 Şubat depremine memleketi Hatay'da yakalanan itfaiye eri Enes Kılıç, "Bize vaka geldi, bina göçmesi diye. Biz ilk başta boş ev umuduyla yola çıktık. Sonrasında yolda bize tekrar bilgi geldi, binada mahsur kalanların olduğu söyleniyor diye. O an zaten insan böyle farklı hissediyor. O anları yaşayan biri olarak söylüyorum, gerçekten farklı hissediyor. Sonra oraya vardık. Gerçekten o manzara beni 6 Şubat depremlerinin olduğu o ana götürdü. Aynı zamanda profesyonel olmanız lazım ama empati duygunuzu da, insani duygularınızı da yitiremiyorsunuz. Yani o anları yaşadığım için empati de yapmaya çalışıyorsun. İndikten sonra amirlerimizin söyledikleri doğrultuda çevre kontrolüne başladık. Binanın yan taraflarındaki yaşam boşluklarından yanlardan içeri girmeye çalıştık. Benim için böyle sanki içeride benim canımdan biri varmış gibi empatiyle yaklaştım, kaybettiğim insanları düşündüm. Yani biraz zorluydu benim için ama sonradan abilerim sağ olsun çalışma arkadaşlarım olsun, devrelerim olsun onların yardımıyla hallettik. Başardığımıza inanıyoruz" dedi.

"Kazazedelerin dumandan etkilenmeden rahat bir şekilde kurtarılmalarını sağladık"

Enkaz içerisindeki yangınlara müdahale ederek çalışmaların hızlandırılmasına destek olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında Vardiya Amiri Celal Çöl de, "Meram grubuyla beraber olay yerine ulaştık. Tabii olay yerine varınca bizim ilk yapmamız gereken orada istihbarat bilgisi toplamak. Binada kaç kişi, kaç katlı binanın çöktüğü onların tespitini yaptık. İlk tespitte 2 aile 6 kişi olduğunu söylediler. Daha sonra tekrar ben oradaki görgü şahitleriyle görüşmeye başladığımda birinin çıktığını, içeride 5 kişinin kaldığını söylediler. İçerideki 3 kişiyle de telefonla görüşme yapabiliyorduk. Telefonla görüşme yaptığımızda ben onlara dedim 'Telefonları kapatın, telefonların şarjı bitmesin. Yer tespiti için, bizim için önemli.' Olay yeri yaklaşık 500 metrekarelik alandı. O ilk bilgileri aldığımızda biz arama yaptığımız sahayı daraltıp 15 metrekarelik bir alana düşürdük. O bilgi bize, onu getirdi. 15 metrekarelik alanda o içerideki sağ olan 3 kişi belki insanlara 5 buçuk saat çok büyük bir süreymiş gibi gelir ama olay yerindeki o kurtarma çalışmalarında 3 kişi 5 buçuk saatte kurtarmak gerçekten kısa bir süre. Biz o kişileri kurtardıktan sonra 2 vatandaşa daha ulaşmaya çalıştık ve maalesef onların da hayatını kaybettiği sonradan anlaşıldı. Bizi zorlayan orada çalışmayı yapan arkadaşların rahat bir şekilde çalışmalarını sağlamak için yangını söndürmek için çok uğraştık. Bir arama çalışması yapar gibi kazıp yangının içine girip oradaki yangınları o şekilde söndürdük. ve sağ olsun arkadaşlar da canı pahasına çalışıp orada bizi, hem kurtarma yapan ekipleri hem de içeride kalan oradaki kazazedelere zarar vermeden ya da dumandan etkilenmeden rahat bir şekilde kurtarmalarını sağladık" diye konuştu.