Hava Pilot Albay Uğur Yıldız'ın Cenazesi İzmir'de Defnedildi - Son Dakika
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Hava Pilot Albay Uğur Yıldız'ın Cenazesi İzmir'de Defnedildi

Hava Pilot Albay Uğur Yıldız\'ın Cenazesi İzmir\'de Defnedildi

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi. Şehit Yıldız'ın naaşı, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne götürüldü. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Valisi Süleyman Elban ve çok sayıda askeri personel ve vatandaş katıldı.

05.06.2024 14:36
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Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız'ın (50) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Yıldız'ın naaşı, askeri cenaze aracıyla Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Burada dua edilerek helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Törende şehit Albay Yıldız'ın eşi Hande, kızı Azra ve babası Kemal Yıldız, taziyeleri kabul etti.

Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ile çok sayıda askeri personel ve vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Hande ve kızı Azra Yıldız ile yakınları, tabuta sarılarak ağladı, şehidin silah arkadaşları aileyi teskin etmeye çalıştı.

Namazın ardından top arabasıyla bir süre taşınan şehidin naaşı, defnedilmek üzere Kadifekale Hava Şehitliğine götürüldü.

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptıkları eğitim uçağıyla Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına göreve gittikleri öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hava Pilot Albay Uğur Yıldız'ın Cenazesi İzmir'de Defnedildi - Son Dakika

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