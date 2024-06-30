Hava Tahmin Uzmanı: Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, hava sıcaklıkları ve rüzgarın kuvvetinin artması ile birlikte orman yangınları riskine karşı vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, temmuz ayı ile birlikte kuvvetli rüzgarın ve sıcaklık artışlarının orman yangını riskini artırabileceğini belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yüksel, orman yangınları konusunda ilgili kurumlarla iletişim halinde olduklarını ve detaylı bilgileri onlarla paylaşıp orman yangını riskini en aza indirmeyi planladıklarını kaydetti.

Yüksel, şunları söyledi:

"Ülkemizin güney, iç ve bazı kesimleri açık, az bulutlu kuzeydoğu kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar görülecek. Görülecek olan yağışların pazartesi günü için Doğu Karadeniz bölümüyle, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli olmasını, salı günü ise Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan'da ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Bu yönüyle pazartesi ve salı günkü kuvvetli yağışlara karşı bu illerde bulunan vatandaşlarımızın tedbirleri dikkatli olmalarında fayda var. Güney, iç ve batı kesimlerde ise hava açık ve az bulutlu olarak bu haftayı bitireceğini söyleyebiliriz.

Özellikle Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgarlar var. Buna bağlı olarak da zaten mevcutta olan orman yangınlarına maalesef olumsuz etkilerde bulunmakta bu rüzgarlar. Rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşmasını, yer yer, zaman zaman 70-80 kilometrelere de ulaşmasını bekliyoruz. Özellikle kuvvetli rüzgarlar yarın da devam edecek. Pazartesi akşam saatlerinden sonra özellikle orman yangını olan bölgelerde rüzgarın hızının yavaşlamasını bekliyoruz. Ancak çarşamba gününden itibaren bu sefer güneyli yönlerden Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz. Buna karşı da zaten Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat halindeyiz. O kurum ve kuruluşlarla bu detaylı bilgileri paylaşıp orman yangını riskini en aza indirmeyi planlıyoruz.

"Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar ülke genelinde yeniden artışa geçecek"

Özellikle sıcaklıklar bugünlerde güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, hafta ortasından itibaren çarşamba, perşembe günleri ise sıcaklıklar ülke genelinde yeniden artışa geçecek. Buna bağlı olarak da iç bölgelerde ve batı kesimlerde de sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak, Ankara'da bugün 30 derece olan sıcaklığın, hafta ortasında 35-36 derecelere kadar ulaşmasını bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın özellikle orman yangınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmasını istiyoruz. Çünkü hem sıcaklık çok yüksek bölgede, rüzgar da çok kuvvetli. Buna bağlı olarak batı bölgelerde orman yangınlarına karşı, kuzeydoğu kesimlerde ise pazartesi ve salı günkü kuvvetli yağışlara karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını istiyoruz."