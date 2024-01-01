 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havza'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin fethinin 1393. yılı dolayısıyla Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi. Programda İsrail'in Filistin'e zulmünü konu alan bir sergi gezildi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programa birçok davetli ve vatandaş katıldı.

Havza\'da Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi
01.01.2024 - 10:33,
Abone Ol

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin fethinin 1393. yılı dolayısıyla Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Program öncesi katılımcılar, öğrencilerin yaptığı İsrail'in Filistin'e zulmünü konu alan resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan AGD Havza İlçe Başkanı Şükrü Sağlam, her yıl Mekke'nin fethini kutlamak amacı ile düzenledikleri programı bu yıl İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulme sessiz kalmamak ve mazlum Filistin halkının yanlarında olduklarını göstermek adına Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi ismi ile düzenlediklerini belirtti.

Sağlam, "Dünyaya yeniden yön verecek gençlerin yetişmesi, yine bizim vesilemiz ve azmimiz ile olacaktır. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinmiş, her türlü sıkıntıya sabreden bir nesil için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Demir ise Mekke'nin fethini, Kudüs'ün İslam tarihi ve Müslümanlar için önemini anlattı.

Slayt gösterileri, şiir ve ilahi dinletilerinin sunulduğu gecede Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenler öğrenciler ödülleri Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından takdim edildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Saffet Ergin, AGD Havza Temsilcisi Şükrü Sağlam, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gençlik, Kudüs, Mekke, Havza, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:01:51. #1.12#
SON DAKİKA: Havza'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement