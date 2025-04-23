Hayatını Kaybeden Öğretmenin İsimli Okulu Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Hayatını Kaybeden Öğretmenin İsimli Okulu Hizmete Açıldı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Ali Mukadder Bilgili'nin isminin yaşatılacağı ortaokul açıldı. Öğrencilerden Zeren Tuntay'ın katkısıyla inşa edilen okulda eğitim öğretim başlayacak.

23.04.2025 10:24  Güncelleme: 10:34
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Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin ismi imece usulü inşa edilen okulda yaşatılacak

-Tabletini satıp okul inşaatına destek olan 15 yaşındaki çocuğa vali tablet hediye etti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı: "Ali Mukadder Bilgili Ortaokulumuzun Yayladağı'mıza ve Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Fatma Gülşah Bilgili: "Burada eğitim öğretim devam ettiği sürece onun amel defteri de açık kalacak"

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle imece usulü olarak inşa edilen 'Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu' törenle açılarak hizmete girdi. Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Bilgili'nin isminin yaşatılacağı okul açılışında ailesi duygusal anlar yaşadı.

Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan öğretmen Ali Mukadder Bilgili, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kırıkhan ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Bilgili'nin ailesi kazada vefat eden öğretmenin isminin yaşatılması için bir okul yaptırmak için harekete geçti ve çalışmalara başlandı. Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı'nın destekleriyle koordinasyonunda ve destekleriyle inşaatına başlanan okul, hayır severlerin destekleriyle 8 derslikli ve 4 atölyeli olarak inşa edildi. İmece usulü yapılan okula en önemli destek 15 yaşındaki Zeren Tuntay'ın sattığı tabletinin parasıyla yaptığı yardımla geldi. Bu desteğinin ardından Hatay Valisi Masatlı, 9'uncu sınıf öğrencisi Tuntay'a yeni bir tablet hediye etti. Ali Mukadder Bilgili Ortaokulunun açılış kurdelesini; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Ali Mukadder Bilgili'nin ailesiyle birlikte kesildi. Kurdele kesim törenin ardından Vali Masatlı ve protokoldekiler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler.

Okulun açılış törenine; AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Bilgili, vefat eden öğretmen Ali Mukadder Bilgili'nin eşi Fatma Gülşah Bilgili ve vatandaşlar katıldı.

"Ali Mukadder Bilgili Ortaokulumuzun Yayladağı'mıza ve Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgenin yeniden inşası esnasında eğitim yuvalarına öğrencilere kazandırdıklarını belirterek "Bizim bin 604 eğitim kurumumuzun 210'u depremde anında yıkıldı. Depremde 180 okulumuz orta hasar alırken 600'e yakın okulumuzda az hasarlı veya bakım onarımdan geçmek durumunda kaldı. Depremin ilk anından itibaren bu millet el ele vererek seferberlik ruhu içerisinde şuana kadar 659 okulumuzda onarımı tamamladık. Diğer taraftan 145 orta hasarlı okulumuzu da şuan itibariyle bitirmiş durumundayız. İnşallah 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete sunacağız. 23 Nisan gününde iki okulumuzu daha açacağız. Bugün Ali Mukadder Bilgili okulumuzu da sayarsak 152 okulumuzu 6 Şubat'tan bu yana hizmete almış olacağız. Bunların derslik sayısı 1 bin 329 derslik sayısı var. Bunun yanı sıra 95 okulumuzun inşaatı da devam ediyor. Bu eğitim kurumlarımızın inşaatı da tamamlanmış olunca 5 Şubat'ta 14 bin 700 olan derslik sayımız 16 bin 700'e yükselecektir. Okul yapmak, bir geleceğe inşa etmektir. Okul yapmak, umutları yeniden oluşturmaktır. Okul yapmak, bizden sonra bu milleti, devleti ve ülkeyi emanet edeceğimiz maddi ve manevi olarak her anlamda donanımlı çocuklarla olacaktır. Ben tekrardan Ali Mukadder Bilgili Ortaokulumuzun Yayladağı'mıza ve Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Burada eğitim öğretim devam ettiği sürece onun amel defteri de açık kalacak"

Kazada vefat eden öğretmen eşinin isminin okulda yaşatılacağı için mutlu olduğunu belirten Fatma Gülşah Bilgili, "Şu an karmakarışık duygular hissediyorum. Gururluyum, sevinçliyim ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Tarif edilemez bir duygu içerisindeyim. Kocam, kendisi öğretmen, yazar ve eğitimciydi. Kocamın isminin daima yaşayacak olması, ismini böyle bir yerde yaşayacak olması ve onu görmeden tanıyacak olan insanların olması benim için büyük bir teselli oluyor. Bu durum çok gurur verici bir duygu. İnşallah burada eğitim öğretim devam ettiği sürece onun amel defteri de açık kalacak. Herkes onu tanıyacak. Bu okulda onun gibi vatana millete hayırlı yardımsever merhametli insanlar yetişir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hayatını Kaybeden Öğretmenin İsimli Okulu Hizmete Açıldı - Son Dakika

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