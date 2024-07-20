Hayvan Hakları Savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Protesto Etti - Son Dakika
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Hayvan Hakları Savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Protesto Etti

Hayvan Hakları Savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu\'nu Protesto Etti

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Beşiktaş Meydanı'nda protesto etti. Köpek maskeleri takan hayvanseverler, yasanın geri çekilmesini istedi. Yaşam İçin Yasa inisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan ve sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto için Beşiktaş Meydanı'nda toplandı. Köpek maskeleri giyen hayvanseverler, yasanın geri çekilmesini istedi. Basın açıklaması öncesi teklifin ilk üç maddesine kabul oyu verenlerin isimleri tek tek okunarak protesto edildi. Açıklama tüm yurttaşların sokak hayvanları için mücadeleye çağrılmasıyla son buldu.

20.07.2024 22:57
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Beşiktaş Meydanı'nda protesto etti. Köpek maskeleri takan hayvanseverler, yasanın geri çekilmesini istedi.

Yaşam İçin Yasa inisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan ve sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto için Beşiktaş Meydanı'nda toplandı.

Köpek maskeleri giyerek yasayı protesto ettiler

Köpek maskeleri giyen hayvanseverler, yasanın geri çekilmesini istedi. Basın açıklaması öncesi teklifin ilk üç maddesine kabul oyu verenlerin isimleri tek tek okunarak protesto edildi.

"Yaşatmayı değil, bir tek öldürmeyi biliyorlar"

Yapılan ortak basın açıklamasında siyasi partilere, milletvekillerine ve hak savunucularına seslenerek şu ifadeler kullanıldı:

"Tarihler 17 Temmuz'u gösterdiğinde, gelmemesi için günlerce direndiğimiz kanlı yasa teklifi, Tarım Komisyonu'na geldi. Hayvanları Koruma Kanunu' nun yürürlüğe girdiği 20 seneden beri, kanunun hayvan hakları lehine olan hiç bir maddesini uygulamayan iktidar ve ortağı, 17 Temmuz'da 20 saat süren bir toplantı ile, muhalefet partilerinin ve biz hayvan hakları savunucularının tüm itirazlarına, protestolarına rağmen ilk 3 maddesini, oy çoğunluğu avantajıyla geçirdiler. Toplantının sürdüğü 20 saat boyunca, yasayı getirenlere, bilimsel çözümü, tarihsel kodlarımızı, öldürmenin çözüm olmadığını, etik değerleri, insanla hayvanın bir arada ortak yaşamını nasıl kurabileceğimizi vekillerimiz anlattı. Bilim insanları anlattı. Hak savunucusu arkadaşımız anlattı. Dinlemedikleri gibi ne yaptılar biliyor musunuz? Konuşmalara müdahale ettiler, dalga geçtiler, üstelik bunu yaparken önlerinde, manipülasyon için getirdikleri, yurtdışı kaynaklardan buldukları 'yaralı' çocuk fotoğrafları vardı, biliyor musunuz? Toplantıya davet edilen iki STKdan biri, cins hayvan üretim çiftliği olan bir dernekti, biliyor musunuz? Köpek saldırısına uğrayan 'çocukları' meclise soktular ve teşhir ettiler, tekrar travma yaşamalarına sebep oldular, biliyor musunuz? Muhalefet partileri vekilleriyle birlikte kurduğumuz baskı ile 22 Temmuz Pazartesi günü, saat 14'e ertelenen ikinci toplantıda görüşülecek 14 madde daha var. 14 maddeyi de geçirirlerse, toplam 17 maddelik yasa tasarısının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bir sabah uyandığınızda, sizi selamlayan, kuyruk sallayan mahalle sakininiz Çomar'ı, göremeyeceksiniz. Çünkü öldürecekler! Suyunu tazelemek için Sarman'ı arayacaksınız, ama bulamayacaksınız. Çünkü öldürecekler! Çünkü yaşatmayı değil, bir tek öldürmeyi biliyorlar!"

Açıklama tüm yurttaşların sokak hayvanları için mücadeleye çağrılmasıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayvan Hakları Savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Protesto Etti - Son Dakika

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