Hayvanseverler, başıboş sokak köpeklerinin uyutulacağı iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Hayvanseverler, başıboş sokak köpeklerinin uyutulacağı iddialarına tepki gösterdi

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Ankara'da bir grup hayvansever, başıboş sokak köpeklerinin uyutulacağı yönündeki yasal düzenleme iddialarına tepki gösterdi. Grup, Ulus'taki Zafer Anıtı önünde toplanarak kanun teklifinde yer alan '30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin uyutulacağı' maddesine karşı çıktı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, uyutmanın bir öldürme yöntemi olduğunu belirterek, doğanın korunması ve çözüm odaklı yaklaşımların konuşulmasını istediklerini söyledi.

30.06.2024 16:42
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ANKARA'da bir grup hayvansever, başıboş sokak köpeklerinin uyutulacağı yönündeki yasal düzenleme iddialarına tepki gösterdi.

Ulus'taki Zafer Anıtı önünde toplanan yaklaşık 500 hayvansever, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlanan kanun teklifinde, '30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin uyutulacağı' yönünde bir kanun maddesi bulunduğunu öne sürerek tepki gösterdi. Grup, "Susma haykır, katliama hayır" ve "Devlet öldürmez, devlet yaşatır" sloganları attı. Grup adına konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Batı modeli olan uyutma, öldürmektir. Toplayıp bir ay bekletmek ise ikinci öldürme planıdır. Kendi refahı için bütün dünyayı sömürmekten çekinmeyen, Gazze'de kundaktaki bebekleri dahi yakarak katleden, soykırım yapan İsrail'e destek olan batının değil, kendi öz kültürümüz olan tüm insanlığa örnek olacak çözümlerin konuşulmasını istiyoruz. Çözüm; doğanı öldürmek değil, doğmayı engellemektir. Allah'ın yarattığını öldürmek, ilahi nizama kafa tutmaktır. Ümit ediyoruz ki yüce Meclis'imiz böyle bir yanlışa imza atmayacaktır" dedi.

Hayvanseverler, başıboş sokak köpeklerinin uyutulacağı iddialarına tepki gösterdi
Kaynak: DHA

Ankara, Ulus, Hayvan Hakları, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanseverler, başıboş sokak köpeklerinin uyutulacağı iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika

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