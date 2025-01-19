Hekimlerden Gazze İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika
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Hekimlerden Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Hekimlerden Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Sağlık çalışanları, Gazze saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi.

19.01.2025 17:17
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"Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi"ne üye sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için 62'nci kez yürüdü.

Fatih ilçesindeki Çemberlitaş'ta 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan grup, "Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı pankart açtı.

Filistin'de öldürülenlerden akan kanı temsilen kırmızı boyalı doktor önlükleri giyen grup üyeleri, "Refah sınırı açılsın", "Temiz su yok, temiz gıda yok, sağlık yok", "Yıkılan hastanelerin yeniden inşasını istiyoruz", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" yazılı Türkçe ve İngilizce dövizler taşıdı.

Sultanahmet'teki Alman Çeşmesi'ne yürüyenlere, bazı turistler alkışlayarak destek verdi.

Sultanahmet Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan Muhammed Emirhan Çelikperçin, "7 Ekim'den sonra terör devleti İsrail, Gazze'nin cesur halkını yok edeceğini söylemişti. Aradan tam 470 gün geçti. Gazze'nin tünellerine giremeyen İsrail, ancak savunmasız sivilleri öldürebildi. Güç yetiremediği cesur mücahitlere medya desteğiyle iftira kampanyaları düzenledi. Gazze'nin bütün sınırlarını kapattı. Bütün dünyaya yalanlarını inandırmaya çalıştı. Yapılan soykırıma karşı çıkan Avrupa'daki, ABD'deki vicdanlı akademisyenleri fişledi." diye konuştu.

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına değinen Çelikperçin, şunları kaydetti:

"İsrail sivilleri, evleri, okulları, hastaneleri, çadırları vururken Gazze'nin yiğitleri İsrail'in subaylarını, tanklarını, askeri tesislerini ve araçlarını vurdu. Dünyanın sözde büyük güçlerinin sözde kusursuz istihbarat ağının ve bütün medya organlarının desteğine rağmen İsrail, kendi esirlerini kurtaramadı. Kendi ürettikleri silahlarla direnen Gazze'nin gençleri en gelişmiş teknolojileri kullanan terör devleti İsrail'in ordusuna karşı zafer kazandı. Bu ateşkes, Gazze'nin zaferidir çünkü umutları yeşertmiştir, Gazze'nin zaferidir çünkü yenilmez orduya sahip sanılan İsrail ordusunu darmaduman etmiştir."

Kaynak: AA

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