Hendek'teki Makarna Fabrikasında Patlama: 28 Yaralı

(SAKARYA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son dakika itibarıyla patlamada 6'sı ağır olmak üzere 28 yaralımızın tedavileri sürüyor. En büyük dileğimiz bir can kaybının yaşanmaması" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Alemdar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hendek Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılarımızı ziyaret ettik. Son dakika itibarıyla patlamada 6'sı ağır olmak üzere 28 yaralımızın tedavileri sürüyor. En büyük dileğimiz bir can kaybının yaşanmaması. İtfaiye ekiplerimiz ise can siparene bölgede müdahalelerini sürdürüyorlar. Yaralılarımızın tedavileri sürerken patlamanın yaşandığı alana dönerek son gelişmeler hakkında bilgi aldık. İtfaiye ekiplerimiz teyakkuz halinde, çalışmalar devam ediyor. Dualarımız yaralı kardeşlerimizle, en büyük dileğimiz bir can kaybının yaşanmaması."