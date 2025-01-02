Hersekzade Ahmet Paşa Camisi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Hersekzade Ahmet Paşa Camisi Restorasyonu Tamamlandı

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi Restorasyonu Tamamlandı

Keşan'da 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi, Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen bir programla yeniden ibadete açıldı. Restorasyon süreci 2 yılda tamamlanan caminin açılışına, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

02.01.2025 19:57  Güncelleme: 20:22
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, restorasyon süreci 2 yılda tamamlanan 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi, Regaip Kandili dolayısıyla bugün düzenlen programla ibadete açıldı.

Osmanlı sadrazamlarından Hersekzade Ahmet Paşa tarafından 16'ncı yüzyılda inşa ettirilen ve Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde aydınlık ve güzel bir yapı olarak ifade ettiği Keşan'ın en eski yapılarından birisi olan kare planlı cami, Regaip Kandili'nde akşam namazının ardından programla yeniden ibadete açıldı. Büyük Cami Mahallesi'ndeki caminin ibadete açılması nedeniyle program düzenlendi. Programa, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile vatandaşlar katıldı.

'MÜBAREK KANDİL GECESİNDE CAMİMİZİ TEKRAR İBADETE AÇIYORUZ'

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, yaptığı açıklamada, caminin restorasyonun ardından güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Ecdadın yadigarlarına ve emanetlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladıklarını ifade eden Aksal, "Bu kapsamda camimizin çok ciddi restorasyona ihtiyacı vardı. Yaklaşık 3 yıldır camimiz ibadete kapalıydı. Kalem işleri yenilendi, minaresi ve bahçesi yenilendi. Bu mübarek kandil gecesinde camimizi tekrar ibadete açıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından okunan duanın ardından restorasyonu tamamlanan cami yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar akşam namazını Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde kıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hersekzade Ahmet Paşa Camisi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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